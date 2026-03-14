Panturo, jedan od najboljih francuskih skijaša u istoriji, već je neko vreme razmišljao o odlasku u penziju zbog problema sa povredama.

"Verovatno je pravo vreme. Znao sam da će ova sezona biti poslednja", rekao je Panturo, koji je u karijeri osvojio tri olimpijske medalje.

Panturo, specijalista za veleslalom, doživeo je tešku povredu prošle godine kada je pao tokom trke superveleslaloma u Kicbilu i helikopterom prebačen u bolnicu.

Ovaj 34-godišnji francuski skijaš pobedio je na 34 trke Svetskog kupa i osvojio je Veliki kristalni globus 2021. godine. Panturo je osam medalja na svetskim prvenstvima, od čega tri zlatne.

(Beta)

