Francuski skijaš Aleksi Panturo najavio je da će završiti karijeru krajem meseca, nakon finala Svetskog kupa.
Ostali sportovi
NAJBOLJI FRANCUZ U ISTORIJI IDE U PENZIJU: Panturo završava karijeru posle finala Svetskog kupa
Slušaj vest
Panturo, jedan od najboljih francuskih skijaša u istoriji, već je neko vreme razmišljao o odlasku u penziju zbog problema sa povredama.
"Verovatno je pravo vreme. Znao sam da će ova sezona biti poslednja", rekao je Panturo, koji je u karijeri osvojio tri olimpijske medalje.
Panturo, specijalista za veleslalom, doživeo je tešku povredu prošle godine kada je pao tokom trke superveleslaloma u Kicbilu i helikopterom prebačen u bolnicu.
Ovaj 34-godišnji francuski skijaš pobedio je na 34 trke Svetskog kupa i osvojio je Veliki kristalni globus 2021. godine. Panturo je osam medalja na svetskim prvenstvima, od čega tri zlatne.
(Beta)
Reaguj
Komentariši