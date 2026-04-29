Zahvaljujući popularnosti na društvenim mrežama Hana Palmer stekla je ogromnu popularnost.

Poznatu američku manekenku, influenserku i instruktorku fitnesa Hanu Palmer na društvenim mrežama prati ogroman broj ljudi, samo na Instagramu više od 2,2 miliona pratilaca.

Hana Palmer rođena je 18. maja 1998. u gradu Preskotu, u Arizoni, SAD. Veliku popularnost ova rasna plavuša stekla je na društvenim mrežama prvenstveno zbog svog izgleda i atraktivnih fotografija koje objavljuje.

Hana Palmer prvenstveno se bavi modelingom. Najpoznatija je po saradnjama sa brendovima kupaćih kostima, fitnes opreme i modnim kućama koje se fokusiraju na "lifestyle" sadržaj.

Često radi kao zaštitno lice za različite suplemente, energetska pića, što je uobičajeno za američke influensere kao i za brendove sportske opreme. Hana je visoka 173 centimetra i ponosna je na činjenicu da je na njoj sve prirodno. Nikada javno nije potvrdila niti jednu plastičnu operaciju, mada se spekuliše da je radila na uvećanju grudi.

Hana Palmer nije profesionalna sportistkinja u smislu da se takmiči u nekom sportu. Međutim, itekako ima dodira sa sportom. Zahvaljujući fitnesu Hana promoviše aktivne treninge, teretanu i zdravu ishranu. Njen sadržaj se često vrti oko toga kako održati "sportsku" figuru, zbog čega je često angažuju brendovi iz fitnes industrije.

Hana je redovna na sportskim manifestacijama i događajima, bilo zbog sponzorskih obaveza, ili radi promocije, što je uobičajeno za influensere njenog ranga. Slike sa sportskih terena ili događaja su čest deo njenog "lifestyle" sadržaja.

U svetu sporta u SAD, influenserke poput nje često se pojavljuju u krugovima profesionalnih sportista, posebno u NBA i NFL. Palmerova rado posećuje ekskluzivne događaje, posebno u gradovima kao što su Los Anđeles ili Majami.

Hana Palmer nije devojka koja svoju karijeru gradi kroz skandale. Šta više, malo se zna o njenom privatnom životu, sem da je trenutno najvažnija osoba u njenom životu mlađa sestra.

Na njenim mrežama nema "bivših momaka" ili javnih prepucavanja. To je svesna odluka da svoj emotivni život drži potpuno odvojenim od svog brenda, što je danas prilično retka i pametna strategija.