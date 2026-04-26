Slušaj vest

Alonso je ove godine počeo 23. sezonu u Formuli 1, a posle vrlo lošeg početka sezone, jer Aston Martin nije obezbedio konkurentan bolid, spekulisalo se da bi 44-godišnji španski vozač na kraju sezone mogao da završi karijeru.

Alonso je po završetku sezone 2018. uzeo tri godine pauze, što je omogućilo Britancu Landu Norisu da zauzme njegovo mesto u Meklarenu 2019. Španac se vratio 2021. godine u Alpin, ali nije ostvario zapažene rezultate.

Na događaju u Monaku novinari su upitali Alonsa da li bi produžio ugovor sa Aston Martinom na kraju godine.

"Ne znam. Teško je reći. Volim to što radim, volim trkanje. Prvu trku sam vozio kao trogodišnjak, sada imam 44. Gotovo čitav život. Odluka o prestanku trkanja bila bi teška i to bi bilo teško prihvatiti. Vreme će pokazati, osetiću je (odluku) kada dođe vreme", rekao je Alonso za špansku televiziju La Seksta.

1/6 Vidi galeriju Fernando Alonso Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/ Ali Haider, Printskrin/Instagram

"Ne osećam da je to vreme došlo, konkurentan sam i motivisan. Srećan sam kada vozim. Nadam se da ovo nije moja poslednja sezona", dodao je Alonso, koji je ostvario 32 pobede u Formuli 1.

Alonso je osvojio dve titule, 2005. i 2006. godine vozeći za Reno i najstariji je vozač u modrnoj eri Formule 1.

Aston Martin je loše počeo sezonu u kojoj su na snagu stupila nova tehnička pravila i ima problema sa Hondinim motorom, a Alonso je rekao da je oduševljen jer sarađuje sa Adrijanom Njuijem, najboljim dizajnerom bolida.

U šampionatu Formule 1 je jednomesečna pauza, pošto su zbog rata na Bliskom istoku otkazane trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

Sezona se nastavlja 3. maja trkom za Veliku nagradu Majamija.