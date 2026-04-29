Lambijase je Ferštapenov inženjer trka otkako je holandski vozač došao u Red Bul u maju 2016. godine, a napustiće ekipu i preći u Meklaren najkasnije do 2028.

Mekis je rekao da Lambijaseov odlazak "apsolutno nije" faktor u Ferštapenovom razmišljanju o tome da li da ostane u Formuli 1, usred njegovog nezadovoljstva ponašanjem novih motora koji su uvedeni ove godine.

"Razgovaramo sa Maksom svakoga dana, a Maks poznaje motosport. On živi i diše ovaj tim. Poznaje većinu ovih momaka, veoma dobro razume dinamiku koja može da se dogodi. Ekipa je bila izuzetno uspešna i ne možete svakoga unaprediti. A neki ljudi donose odluke", rekao je Mekis, preneo je "Skaj".

Maks Verstapen

Četvorostruki svetski šampion jasno je rekao da je nezadovoljan zbog uvođenja novih hibridnih motora i da je njihova 50:50 podeljena snaga između motora sa unutrašnjim sagorevanjem i električne snage, uticala na njegovu vožnju.

U šampionatu Formule 1 je pauza nešto više od mesec dana pošto su zbog rata na Bliskom istoku otkazane trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

Takmičenje se nastavlja za vikend, a trka za Veliku nagradu Majamija na programu je u nedelju od 22 časa.

