Prošle godine šampionat Formule 1 obeležili su dueli Oskara Pjastrija i Landa Norisa, vozača ekipe Meklaren.

Iako je bolje počeo sezonu Oskar Pjastri je ostao bez titule, koju je u završnici osvojio Lando Noris.

Oskar Pjastri i Lando Noris posle treninga na VN Kine Foto: Paddocker/Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Stavljena tačka na spekulacije

Svetski mediji pisali su da je Oskar Pjastri nezadovoljan i da se u završnici sezone osetio izdanim, jer je Meklaren prilično pogurao Landa Norisa. Govorilo se čak i da će Australijanac tražiti izlaz iz ugovora, kako bi napustio tim.

Posle svih spekulacija Oskar Pjastri otkrio je da je odnos sa timskim kolegom Lando Norisem bio ključan tokom njihove borbe za titulu u prošloj sezoni, ističući da bi negativna atmosfera mogla imati ozbiljne posledice po obojicu.

- Često nas pitaju o našem odnosu kao timskih kolega. Mislim da je zapravo bio bolji u završnici prošle godine, nego u prvih šest meseci kada smo se tek upoznavali, jednostavno zato što se sada mnogo bolje poznajemo. Provodimo mnogo vremena zajedno tokom godine, tako da se odnos nije mnogo promenio - rekao je Oskar Pjastri tokom gostovanja na podkastu "High Performance".

Da je loše, neko bi otišao

Australijanac je objasnio da su i on i Noris bili svesni situacije i činjenice da samo jedan može osvojiti titulu, ali da rivalstvo nikada nije prešlo granicu.

- Znali smo u kakvoj smo situaciji, pokušavamo da pobedimo jedan drugog i samo jedan može da osvoji titulu. Sve nam je to bilo jasno. Ali nikada nije postalo ružno. A to je jako važno, jer je prošla godina vrlo lako mogla da ode u tom smeru. Da je zaista postalo loše, verovatno bi se postavilo pitanje da li bi jedan od nas danas uopšte sedeo ovde i davao intervju u narandžastom odelu.

Istakao je i značaj očuvanja timske harmonije za budućnost ekipe.

- Dinamika unutar tima je izuzetno važna i mora da se zaštiti. Nismo baš započeli ovu sezonu kako smo želeli, ali bilo bi vrlo lako da prošlogodišnja borba učini stvari deset puta gorim i to na duže staze. Mislim da smo obojica bili svesni toga.

Lando Noris i Oskar Pjastri vozači ekipe Meklaren sa inženjerom Markom Ingamom Foto: Zsolt Czegledi/MTI

Razmena informacija

Uprkos borbi za titulu, saradnja između dvojice vozača nije izostala, uključujući i razmenu informacija.

- Ne možete ništa da sakrijete. Važi i obrnuto, ako vidite da je neko uradio nešto bolje, želite da shvatite kako i da imate sve moguće alate na raspolaganju. Naravno, svako ponekad pomisli - "Ovo bih zadržao za sebe", ali ako krenete tim putem, to će vam se na kraju obiti o glavu kada to najmanje želite - objasnio je Oskar Pjastri.

Prošle godine Lando Noris je sezonu završio sa 423 boda i sedam pobeda. Isti broj trijumfa imao je i Oskar Pjastri, ali je on na svom bodovnom kontu sakupio 410 poena i završio na trećem mestu, jer je ispred njega bio i Maks Ferštapen u Red bulu.