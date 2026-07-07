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Ovaj dan najavljuje radikalan zaokret u vašem načinu rada, ličnu transformaciju načina poslovanja. Nastavak ljubavne veze iz prošlosti budi u vama pro...

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Finansijski uspeh je glavna tema ovog perioda. Višestruki priliv novca iz različitih izvora odraz je vaše fleksibilnosti. Ovaj dan može obeležiti susr...

Poslovni sastanak s nadređenima može da protekne u atmosferi pohvala i priznanja za vaše odlične rezultate. Vaši susreti sa osobom koju ste upoznali p...

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