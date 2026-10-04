Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Aleks de Minor je pobedio ruskog igrača Andreja Rubljova u tri seta rezultatom 1:6, 6:2, 6:3.

Australijski igrač je do pobede nad 24. teniserom sveta došao za tačno dva sata.

Rubljov je prvi set osvojio brejkovima u drugom i šestom gemu, dok je u nastavku meča De Minor zaigrao bolje.

Brejkovi u četvrtom i osmom gemu bili su dovoljni De Minoru za izjednačenje u setovima, a Australijanac je bolje počeo i treći set, ranim brejkom u drugom gemu.

1/5 Vidi galeriju Keti Bulter i Aleks de Minor Foto: Instagram/katiecboulter

Rubljov je brejk vratio već u narednom gemu, da bi De Minor do ključne prednosti stigao u osmom gemu, kada je oduzeo servis rivalu.

De Minor će u polufinalu turnira u Pekingu igrati protiv poljskog igrača Huberta Hurkača (41. na ATP listi), koji je pobedio ruskog igrača Karena Hačanova (26. na svetu) sa 7:6 (2), 6:2.

U preostala dva četvrtfinala se sastaju srpski teniser Novak Đoković protiv Aleksandera Zvereva, kao i Rus Danil Medvedev protiv Argentinca Fransiska Serundola.

Bonus video: