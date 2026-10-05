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Karlos Alkaraz je na korak od odbrane titule u Tokiju, ali do finala je stigao posle meča u kojem je prošao kroz pravi rolerkoster!

Karlos Alkaraz je savladao sunarodnika Đaumea Munara sa 5:7, 6:3, 6:1 i izborio plasman u svoje 36. ATP finale.

Karlos Alkaraz je u prvom setu imao prednost od 5:3 i delovalo je da će bez većih problema povesti. A onda - potpuni pad!

Munar je napravio neverovatnu seriju i osvojio čak 16 poena zaredom, što mu je omogućilo da napravi veliki preokret i uzme prvi set sa 7:5. Karlos Alkaraz je odjednom bio u problemu, a put ka finalu delovao je mnogo komplikovanije nego što se očekivalo.

A onda je Karlos ubacio u višu brzinu

Munar je uspevao da pruži otpor i početkom drugog seta, ali je Karlos Alkaraz postepeno preuzimao kontrolu. Španac je podigao intenzitet, počeo agresivnije da napada i naterao sunarodnika da sve više trči i brani se.

Drugi set pripao je Karlosu Alkarazu sa 6:3 i bilo je jasno da je momentum potpuno na njegovoj strani.

U odlučujućem setu više nije bilo dileme.

Karlos Alkaraz je protutnjao do 6:1!

Karlos Alkaraz je potpuno preuzeo meč, dok je Munar sve teže uspevao da prati ritam prvog nosioca. Posle dva sata i 31 minuta igre, Karlos Alkaraz je završio veliki preokret i ponovo se našao u finalu turnira u Tokiju.

Još jedna neverovatna brojka

Ovaj trijumf doneo je Karlosu Alkarazu i zanimljiv statistički podatak.

Pobeda nad Munarom bila mu je 16. uzastopna protiv španskih tenisera! Munar je, pritom, jedini Španac koji je Karlosu Alkarazu u poslednje četiri godine uspeo da uzme set.

Karlos Alkaraz je ovom pobedom stigao i do 36. finala u karijeri, čime je pretekao legendarnog Serhija Brugeru na listi španskih tenisera po broju odigranih ATP finala.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia

Još samo jedan korak do odbrane titule

Sada Karlos Alkaraz čeka poslednji meč u japanskoj prestonici. Za trofej će igrati protiv pobednika drugog polufinala između Jiržija Lehečke i Valentina Vašeroa.

Karlos Alkaraz je tako ostao na samo jednu pobedu od odbrane titule u Tokiju. Posle svega što se dogodilo protiv Munara, od vođstva 5:3 do 16 izgubljenih poena u nizu, pa do potpunog preokreta, ponovo je pokazao koliko je opasan kada pronađe pravi ritam.

Od potpunog kraha do finala - Karlos Alkaraz je ponovo pokazao šampionski karakter.