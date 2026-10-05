ALKARAZ NA IVICI, PA EKSPLOZIJA! Izgubio 16 POENA ZAREDOM, razgoropadio se i uništio rivala!
- Karlos Alkaraz je savladao Đaumea Munara sa 5:7, 6:3, 6:1 i plasirao se u svoje 36. ATP finale u Tokiju.
- Španac je u prvom setu ispustio vođstvo 5:3, ali je potom preokrenuo meč i posle 2 sata i 31 minuta stigao do pobede.
- Alkaraz je ostvario 16. uzastopni trijumf protiv španskih tenisera i ostao na korak od odbrane titule.
Karlos Alkaraz je na korak od odbrane titule u Tokiju, ali do finala je stigao posle meča u kojem je prošao kroz pravi rolerkoster!
Karlos Alkaraz je savladao sunarodnika Đaumea Munara sa 5:7, 6:3, 6:1 i izborio plasman u svoje 36. ATP finale.
Karlos Alkaraz je u prvom setu imao prednost od 5:3 i delovalo je da će bez većih problema povesti. A onda - potpuni pad!
Munar je napravio neverovatnu seriju i osvojio čak 16 poena zaredom, što mu je omogućilo da napravi veliki preokret i uzme prvi set sa 7:5. Karlos Alkaraz je odjednom bio u problemu, a put ka finalu delovao je mnogo komplikovanije nego što se očekivalo.
A onda je Karlos ubacio u višu brzinu
Munar je uspevao da pruži otpor i početkom drugog seta, ali je Karlos Alkaraz postepeno preuzimao kontrolu. Španac je podigao intenzitet, počeo agresivnije da napada i naterao sunarodnika da sve više trči i brani se.
Drugi set pripao je Karlosu Alkarazu sa 6:3 i bilo je jasno da je momentum potpuno na njegovoj strani.
U odlučujućem setu više nije bilo dileme.
Karlos Alkaraz je protutnjao do 6:1!
Karlos Alkaraz je potpuno preuzeo meč, dok je Munar sve teže uspevao da prati ritam prvog nosioca. Posle dva sata i 31 minuta igre, Karlos Alkaraz je završio veliki preokret i ponovo se našao u finalu turnira u Tokiju.
Još jedna neverovatna brojka
Ovaj trijumf doneo je Karlosu Alkarazu i zanimljiv statistički podatak.
Pobeda nad Munarom bila mu je 16. uzastopna protiv španskih tenisera! Munar je, pritom, jedini Španac koji je Karlosu Alkarazu u poslednje četiri godine uspeo da uzme set.
Karlos Alkaraz je ovom pobedom stigao i do 36. finala u karijeri, čime je pretekao legendarnog Serhija Brugeru na listi španskih tenisera po broju odigranih ATP finala.
Još samo jedan korak do odbrane titule
Sada Karlos Alkaraz čeka poslednji meč u japanskoj prestonici. Za trofej će igrati protiv pobednika drugog polufinala između Jiržija Lehečke i Valentina Vašeroa.
Karlos Alkaraz je tako ostao na samo jednu pobedu od odbrane titule u Tokiju. Posle svega što se dogodilo protiv Munara, od vođstva 5:3 do 16 izgubljenih poena u nizu, pa do potpunog preokreta, ponovo je pokazao koliko je opasan kada pronađe pravi ritam.
Od potpunog kraha do finala - Karlos Alkaraz je ponovo pokazao šampionski karakter.