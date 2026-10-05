Danil Medvedev plasirao se u polufinale turnira u Pekingu , pošto je u četvrtfinalu savladao Fransiska Serundola sa 7:6, 6:3. Posle ovog meča nije znao da li igra protiv Aleksandra Zvereva ili Đokovića , ali je prokomentarisao srpskog tenisera.

"Igrao sam dosta takvih mečeva, neću biti previše uzbuđen ili previše pod stresom. Uvek je zabavno igrati protiv ovih momaka. Novak je lud, on je star, nećemo da se lažemo, ali još može da igra jako dobro. Možda samo malo lošije nego kada je osvajao tri grend slema godišnje, ali i dalje je jako težak rival", rekao je Medvedev.