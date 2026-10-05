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Danil Medvedev je naredni protivnik Novaka Đokovića u polufinalu turnira u Pekingu.

Danil Medvedev plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, pošto je u četvrtfinalu savladao Fransiska Serundola sa 7:6, 6:3. Posle ovog meča nije znao da li igra protiv Aleksandra Zvereva ili Đokovića, ali je prokomentarisao srpskog tenisera.

"Igrao sam dosta takvih mečeva, neću biti previše uzbuđen ili previše pod stresom. Uvek je zabavno igrati protiv ovih momaka. Novak je lud, on je star, nećemo da se lažemo, ali još može da igra jako dobro. Možda samo malo lošije nego kada je osvajao tri grend slema godišnje, ali i dalje je jako težak rival", rekao je Medvedev.

Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Đoković, sa druge strane, protiv Medvedeva ima pozitivan međusobni skor. Srbin vodi sa 10:5 u pobedama, ali dvojica tenisera nisu igrala još od 2023. godine kada je slavio Đoković u finalu US opena.

Kurir sport / Sportske.net

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