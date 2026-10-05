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Deveti teniser sveta Australijanac Aleks De Minor plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto mu je danas Poljak Hubert Hurkač predao meč.

U trenutku predaje De Minor je vodio 1:0 u setovima i 3:2 u drugom setu uz brejk prednosti.

Keti Bulter i Aleks de Minor Foto: Instagram/katiecboulter

Hurkač je predao meč posle sat i 11 minuta.

De Minor će u finalu igrati protiv boljeg iz duela srpskog tenisera Novaka Đokovića i Rusa Danila Medvedeva.

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