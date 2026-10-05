U finalu turnira u Pekingu, De Minor će igrati protiv pobednika meča Đoković - Medvedev.
Tenis
NOVAK SAZNAO POTENCIJALNOG RIVALA U FINALU PEKINGA! Evo protiv koga će igrati ako pobedi Medvedeva!
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Deveti teniser sveta Australijanac Aleks De Minor plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto mu je danas Poljak Hubert Hurkač predao meč.
U trenutku predaje De Minor je vodio 1:0 u setovima i 3:2 u drugom setu uz brejk prednosti.
Keti Bulter i Aleks de Minor Foto: Instagram/katiecboulter
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Hurkač je predao meč posle sat i 11 minuta.
De Minor će u finalu igrati protiv boljeg iz duela srpskog tenisera Novaka Đokovića i Rusa Danila Medvedeva.
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