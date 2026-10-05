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Rus je suspendovan pošto je u finišu drugog seta u napadu besa lopticom direktno u lice pogodio jednog gledaoca na tribinama. Novak je i pre incidenata bio na korak od trijumfa, pošto je uz vođstvo od 1:0 u setovima servirao za pobedu pri rezultatu 5:3.

Izuzetno dinamičan drugi set doneo je veliku borbu. Đoković je prvi stigao do prednosti i poveo sa 4:2, ali je Medvedev ekspresno odgovorio, vratio brejk i smanjio na 4:3. Ipak, srpski as nije posustao, ponovo je oduzeo servis rivalu i stigao do vođstva od 5:3.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Danil Medvedev (polufinale turnira u Pekingu) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

U devetom gemu, pri rezultatu 15:15 na Đokovićev servis, Danil je posle izgubljenog poena u nekontrolisanom izlivu frustracije snažno udario lopticu ka gledalištu i pogodio navijača, koji je odmah signalizirao povredu.

Glavni sudija i supervizor turnira hitno su izašli na teren i nakon kraćih konsultacija doneli odluku o momentalnoj diskvalifikaciji ruskog tenisera, pa je Đoković i zvanično trasirao put u borbu za novu titulu.