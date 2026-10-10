"PRIČA SE DA JE SINER PAO NA DOPING TESTU" Šta se ovo dešava ponovo sa Janikom?!
Italijanski teniser Janik Siner od finala Vimbldona sredinom jula nije kročio na teren.
Ne samo to, ispostaviće se da je finale u kome je savladao Aleksandra Zvereva, bio poslednji meč u ovoj sezoni. Siner je objavio kraj sezone i upravo Zverevu prepustio prvo mesto na ATP listi.
Siner je do tada bio u strašnoj formi tokom koje je osvojio pet mastersa u nizu.
Iako je povreda kolena zvaničan razlog za duže odsustvo, u teniskom svetu kruže priče da italijanski teniser ponovo ima problema sa antidoping pravilima.
Međutim, te navode demantuje poznati američki trener Rik Maći.
"Siner je šampion i jedan od najboljih takmičara koje je ovaj sport ikada video. Povređen je, a da može da igra, dao bi sve od sebe. Priče o tome da je pao na doping testu su potpuno neosnovane, jer bi takva informacija sigurno izašla u javnost. Ne postoji nikakva tiha suspenzija", rekao je Amerikanac.
SIner
Maći dodaje da veruje da je Siner sa svojim timom doneo ispavnu odluku da ne rizikuje sa povratkom na teren.
"Odlična i neophodna odluka Sinera i njegovog tima da gledaju dugoročno i ponovo krenu u akciju 2027. godine. Situacija je takva kakva je. Neće donositi ishitrene odluke sve dok ne bude mogao da se kreće poput Spajdermena i ima punu stabilnost prilikom kretanja. Potrebno je mirovanje i rehabilitacija, kao i to da se negativna situacija pretvori u pozitivnu. Treba raditi na veštinama rukovanja reketom i finoj motorici. Janik će sledeće godine biti potpuno spreman za velike domete i neće imati straha kada je reč o kretanju", zaključio je Rik Maći.