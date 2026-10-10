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Italijanski teniser Janik Siner od finala Vimbldona sredinom jula nije kročio na teren.

Ne samo to, ispostaviće se da je finale u kome je savladao Aleksandra Zvereva, bio poslednji meč u ovoj sezoni. Siner je objavio kraj sezone i upravo Zverevu prepustio prvo mesto na ATP listi.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Siner je do tada bio u strašnoj formi tokom koje je osvojio pet mastersa u nizu.

Iako je povreda kolena zvaničan razlog za duže odsustvo, u teniskom svetu kruže priče da italijanski teniser ponovo ima problema sa antidoping pravilima.

Međutim, te navode demantuje poznati američki trener Rik Maći.

"Siner je šampion i jedan od najboljih takmičara koje je ovaj sport ikada video. Povređen je, a da može da igra, dao bi sve od sebe. Priče o tome da je pao na doping testu su potpuno neosnovane, jer bi takva informacija sigurno izašla u javnost. Ne postoji nikakva tiha suspenzija", rekao je Amerikanac.

SIner

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Maći dodaje da veruje da je Siner sa svojim timom doneo ispavnu odluku da ne rizikuje sa povratkom na teren.

"Odlična i neophodna odluka Sinera i njegovog tima da gledaju dugoročno i ponovo krenu u akciju 2027. godine. Situacija je takva kakva je. Neće donositi ishitrene odluke sve dok ne bude mogao da se kreće poput Spajdermena i ima punu stabilnost prilikom kretanja. Potrebno je mirovanje i rehabilitacija, kao i to da se negativna situacija pretvori u pozitivnu. Treba raditi na veštinama rukovanja reketom i finoj motorici. Janik će sledeće godine biti potpuno spreman za velike domete i neće imati straha kada je reč o kretanju", zaključio je Rik Maći.