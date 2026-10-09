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13:04

Prvi set - 4:6

Hubert Hurkač je uzeo brejk Đokoviću i osvojio prvi set!

12:56

Prvi set - 4:5

Nastavlja Hurkač da servira sjajno i tako pravi velike probleme Novaku, Srbin će u narednom gemu servirati za ostanak u ovom setu!

12:54

Prvi set - 4:4

Ogromnu borbu gledamo u prvom setu...

12:51

Prvi set - 3:4

Opet je Novak pošteno namučio Hurkača, ali je Poljak nekako izvukao dva poena od 30:30, pa još uvek nema brejka.

12:50

Prvi set - 3:3

Konačno je proradio prvi servis Đokoviću, pa je bez većih problema osvojio prvi takav gem od starta meča. Ipak, njegova statistika i dalje deluje zabrinjavajuće, pogodio je svega 6 od ukupno 17 prvih servisa od početka susreta.

12:40

Prvi set - 2:3

Hurkač servira odlično danas, još jedan rutinski gem za njega!

12:35

Prvi set - 2:2

Još jedan dugačak gem... Prišao je Hurkač na 30:30, ali više od toga nije mogao...

12:28

Prvi set - 1:2

Šteta, šteta, šteta... Imao je Novak čak dve brejk lopte, ali nije uspeo da ih iskoristi! Hurkač je već upisao čak četiri asa, nekako je "preživeo" ovaj gem i poveo sa 2:1!

12:19

Prvi set - 1:1

Nije krenulo idealno pošto je Hurkač osvojio prva dva poena i poveo sa 0:30, ali je Novak uspeo da konsoliduje servis i osvoji četiri vezana poena!

12:14

Prvi set - 0:1

Lak posao za Hurkača u ovom gemu, Novaku je dao samo jedan poena!

12:13

Počeo je meč!

Hurkač prvi na servisu!

11:43

Meč uskoro počinje!

Igrači su izašli na teren!

9:46

Meč neće početi pre 12 časova!

9:43

Ko prenosi?

Direktan televizijski prenos ovog meča između Đokovića i Hurkača je obezbeđen na Arena sport kanala, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.