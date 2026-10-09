ĐOKOVIĆ - HURKAČ: Uh, ovo nikako ne valja! Novak izgubio prvi set!
Najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković, započinje svoje učešće na Mastersu u Šangaju, i to neposredno nakon podizanja šampionskog pehara u Pekingu.
Ipak, put ka novoj tituli na ovom Mastersu neće biti nimalo lak, pošto ga na samom startu očekuje izuzetno zahtevan zadatak.
Novakov prvi protivnik biće neugodni Poljak Hubert Hurkač, koji je na startu takmičenja rutinski nadigrao Australijanca Džeka Dakvorta sa 2:0 u setovima i tako zakazao okršaj sa srpskim asom.
Prvi set - 4:5
Nastavlja Hurkač da servira sjajno i tako pravi velike probleme Novaku, Srbin će u narednom gemu servirati za ostanak u ovom setu!
Prvi set - 3:4
Opet je Novak pošteno namučio Hurkača, ali je Poljak nekako izvukao dva poena od 30:30, pa još uvek nema brejka.
Prvi set - 3:3
Konačno je proradio prvi servis Đokoviću, pa je bez većih problema osvojio prvi takav gem od starta meča. Ipak, njegova statistika i dalje deluje zabrinjavajuće, pogodio je svega 6 od ukupno 17 prvih servisa od početka susreta.
Prvi set - 2:2
Još jedan dugačak gem... Prišao je Hurkač na 30:30, ali više od toga nije mogao...
Prvi set - 1:2
Šteta, šteta, šteta... Imao je Novak čak dve brejk lopte, ali nije uspeo da ih iskoristi! Hurkač je već upisao čak četiri asa, nekako je "preživeo" ovaj gem i poveo sa 2:1!
Prvi set - 1:1
Nije krenulo idealno pošto je Hurkač osvojio prva dva poena i poveo sa 0:30, ali je Novak uspeo da konsoliduje servis i osvoji četiri vezana poena!