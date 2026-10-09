Zahvaljujući dobro osmišljenom poslovnom potezu, ovaj dan vam može doneti finansijski uspeh. Prolazite kroz test fazu. Uprkos krizi poverenja, načinit...

Primena novih metoda u načinu na koji poslujete omogućiće vam da nadmašite konkurenciju. Bikove koji su u vezi očekuje poboljšanje odnosa s partnerom....

Ovaj dan doneće uspeh Blizancima koji se bave kreativnim zanimanjem ili nekom umetnošću. Porast popularnosti. Planirate zajedničko putovanje s partner...

Uspešno ćete rešiti jedan problem administrativnog tipa. Moguće je neočekivano poslovno putovanje. Rakovi koji su u vezi uživaju u izuzetno lepom i ha...

Ovaj dan donosi uspeh u uslužnim delatnostima, kao i u saradnji sa inostranstvom. Finansijski dobitak. Nalazite se u situaciji da obnovite vezu s bivš...

Danas ćete uspešno prevazići jedan nesporazum na poslu. Očekuje vas početak nove poslovne saradnje. Device koje su u vezi planiraju zajedničko putovan...

Ovaj dan vam donosi uspeh u kreativnim zanimanjima, dizajnu i umetnosti. Očekuje vas porast popularnosti. Vage koje su u vezi planiraju zajedničko put...

Vaš odnos s nekim kolegama prolazi kroz problematičan period. Moguće su spletke i manipulacije. Škorpije koje su u vezi prolaze kroz period pojačane s...

Ovaj dan vam može doneti nesporazume i nesuglasice s kolegama i nadređenima. Neophodan je kompromis. Ljubav na prvi pogled na nekoj zabavi može obelež...

Reorganizacija u firmi u kojoj radite može vam doneti proširenje kruga dužnosti. Napredak na poslu. Vaš odnos s partnerom je ispunjen ljubavlju i pažn...

Očekuje vas rad na novom projektu. Ovaj dan obeležiće pohvale zbog postignutih rezultata. Vodolije se danas mogu naći u iskušenju da se upuste u tajnu...

Poseban uspeh ovog dana očekuje Ribe koje se bave umetničkim ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. Slobodne Ribe se mogu zaljubiti na prvi pogled u ...