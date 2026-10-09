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Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u treće kolo masters turnira u Šangaju, pošto je pobedio Kineza Vu Jibinga sa 6:4, 7:6(4).

Dvostruki grend slem šampion ove sezone slavio je protiv Vua posle sat i 36 minuta igre.

"On udara svaku loptu najjače što može, tako da meč ne zavisi previše od vas, osim vašeg servisa. Smatram da sam servirao dobro, ali sve ostalo je u njegovim rukama i igrao je dobro u drugom setu, tako da sam zadovoljan što sam prošao dalje u dva seta", rekao je drugi teniser sveta.

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Novak Đoković - Aleksander Zverev Foto: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Zverev će u Šangaju pokušati da osvoji svoju prvu masters titulu još od 2024. godine kada je slavio u Parizu, a naredni rival na tom putu biće mu Kantan Alis.

Francuski teniser je do trećeg kola stigao pobedom protiv Belgijanca Aleksandera Bloksa sa 4:6, 7:6, 6:4. ; Dalje je prošao Amerikanac Frensis Tijafo, pošto je sa 6:4, 6:4 slavio protiv Nemca Janika Hanfmana. Njegov rival u trećem kolu biće bolji iz duela Alehandro Davidovič Fokina - Dženson Bruksbi.

Mesto u trećem kolu mastersa u Šangaju obezbedio je i Amerikanac Brendon Nakašima koji je sa 7:6, 7:5 bio bolji od Italijana Matea Beretinija. On će u narednom kolu igrati sa pobednikom meča Tomaš Mahač - Aleksander Bublik.

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