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Finalista Ju Es Opena i trenutno četvrti igrač sveta je protiv 67. na ATP listi slavio posle skoro dva sata igre.

Šelton je, na svoj 24. rođendan, odlučujući brejk u prvom setu napravio u šestom gemu, da bi u devetom iskoristio prvu set loptu i poveo sa 1:0.

Teniseri su u drugom setu razmenili po brejk, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku koji je na kraju pripao Amerikancu sa 8:6.

1/8 Vidi galeriju Ben Šelton na US openu Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Šelton će u narednom kolu mastersa u Šangaju igrati protiv Francuza Artura Žea, koji je bio bolji od sunarodnika Iga Ambera sa 6:4, 3:6, 6:1.

Francuz Adrijan Manarino je takođe prošao u treće kolo pošto je nadigrao sedmog tenisera sveta, Italijana Flavija Kobolija sa 6:1, 4:6, 6:3. Njegov naredni protivnik biće bolji iz duela Karen Hačanov - Artur Feri.

Mesto u trećem kolu obezbedio je i Australijanac Aleks de Minor pošto mu je Slovak Aleks Molčan predao meč bez borbe zbog zdravstvenih problema. De Minor će u narednom kolu igrati protiv japanskog tenisera Reija Sakamota.

Sakamoto, trenutno 137. teniser sveta, pobedio je u drugom kolu 22. na ATP listi, Rusa Andreja Rubljova sa 6:4, 6:4.