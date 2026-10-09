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Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo danas da se plasira u treće kolo masters turnira u Šangraju, pošto je izgubio od Čeha Jakuba Menšika sa 3:6, 3:6.

Menšik je već na početku prvog seta, u drugom gemu, oduzeo servis Kecmanoviću, potom je poveo sa 3:0 i do kraja tog dela igre nije ispustio tu prednost brejka.

Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Isti scenario viđen je i u drugom setu, češki teniser je u trećem gemu napravio brejk, što mu je na kraju i bilo dovoljno za trijumf.

Menšik će u narednom kolu mastersa u Šangaju igrati protiv boljeg iz meča Francisko Serundolo - Roman Safiulin.

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir