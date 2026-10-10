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Feliks Ože-Alijasim je u drugom kolu pobedio 77. igrača sveta Argentinca Kamila Uga Karabeljija posle tri seta, 4:6, 7:6, 7:5.

Meč je trajao dva sata i 59 minuta.

Ože-Alijasim je dva puta uzeo servis argentinskom teniseru, dok je Karabelji takođe osvojio dva brejka.

Kanadski teniser zabeležio je 14 asova, dok je Karabelji osvojio sedam poena direktno iz servisa.

Ože-Alijasim će u trećem kolu igrati protiv 65. tenisera sveta Španca Pabla Karenja Buste, koji je danas u drugom kolu pobedio 30. igrača sveta Čileanca Alehandra Tabila posle tri seta, 4:6, 7:6, 6:4.

1/13 Vidi galeriju Feliks Ože-Alijasim Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Deseti teniser sveta Francuz Artur Fis plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio 187. igrača sveta Rusa Pavela Kotova posle dva seta, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 18 minuta.

Fis je dva puta uzeo servis ruskom teniseru, dok Kotov nije osvojio nijedan brejk.

Fis će u trećem kolu igrati protiv pobednika duela između 35. tenisera sveta Amerikanca Aleksa Mikelsena i 41. igrača sveta Holanđanina Botika van de Zandshulpa.

Plasman u treće kolo mastersa u Šangaju su ostvarili i Amerikanac Tejlor Fric, Španac Rafael Hodar, Čeh Jirži Lehečka i Norvežanin Kasper Rud.

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