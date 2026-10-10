Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u finale turnira u Pekingu.
PEKING
RUSKA TINEJDŽERKA JE U FINALU! Mira zgazila Nikolu i došla do borbe za trofej!
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Mira Andrejeva (19) je u polufinalu pobedila 34. igračicu sveta Čehinju Nikolu Bartunkovu posle dva seta, 6:2, 6:2.
Meč je trajao sat i 15 minuta.
Šampionka Rolan Garosa - Mira Andrejeva Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
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Andrejeva je pet puta uzela servis češkoj teniserki, dok je Bartunkova osvojila jedan brejk.
Andrejeva će u finalu igrati protiv pobednice duela između 19. teniserke sveta Belgijanke Elize Mertens i 54. igračice sveta Kineskinje Ćinven Džen.
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