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Mira Andrejeva (19) je u polufinalu pobedila 34. igračicu sveta Čehinju Nikolu Bartunkovu posle dva seta, 6:2, 6:2.

Meč je trajao sat i 15 minuta.

Šampionka Rolan Garosa - Mira Andrejeva Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Andrejeva je pet puta uzela servis češkoj teniserki, dok je Bartunkova osvojila jedan brejk.

Andrejeva će u finalu igrati protiv pobednice duela između 19. teniserke sveta Belgijanke Elize Mertens i 54. igračice sveta Kineskinje Ćinven Džen.

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