Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Alkaraz je tri puta uzeo servis argentinskom teniseru, dok Serundolo nije osvojio nijedan brejk.

Alkaraz će u trećem kolu igrati protiv 39. tenisera sveta Belgijanca Zizua Bergsa, koji je danas u drugom kolu pobedio 36. igrača sveta Peruanca Ignasija Busea posle dva seta, 6:0, 6.3.

Američki teniser Lerner Tijen plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio svog sunarodnika, 82. igrača sveta Zakarija Svajdu posle dva seta, 7:5, 7:5.

Tijen, 16. igrač sveta, uzeo je dva puta servis svom sunarodniku, dok Svajda nije osvojio nijedan brejk.

Tijen će u trećem kolu igrati protiv 24. tenisera sveta Norvežanina Kaspera Ruda.

U treće kolo plasirao se još jedan Amerikanac, 17. teniser sveta Tomi Pol, koji je u drugom kolu pobedio 52. igrača sveta Paragvajca Danijela Valjeha posle dva seta, 6:2, 6:2.

Pol je šest puta uzeo servis paragvajskom teniseru, dok je Valjeho osvojio dva brejka.

Pol će u trećem kolu igrati protiv pobednika duela između 14. tenisera sveta Valantena Vašroa iz Monaka i 53. igrača sveta Argentinca Sebastijana Baesa.

Plasman u treće kolo danas su ostvarili i Holanđanin Botik van de Zandshulp i Grk Stefanos Cicipas.

(Beta)