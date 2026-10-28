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Najbolji srpski teniser Novak Đoković trenutno boravi u Bazelu, gde ga od srede očekuje novi izazov.

Pred početak ATP turnira serije 500 koji se ove nedelje održava u švajcarskom gradu, Nole je govorio o svojim planovima, trenutnoj formi i odlukama koje su obeležile prethodni period njegove karijere.

Najbolji teniser svih vremena u prvom kolu sastaće se sa Francuzom Ugom Amberom, a u Švajcarskoj će pokušati da stigne do novog trofeja. Zanimljivo je da u Bazelu nije igrao još od 2011. godine, pa će njegov povratak na ovaj turnir privući posebnu pažnju navijača.

Đoković je odluku da nastupi u Švajcarskoj doneo nakon što je odložen turnir "Slem šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji. Promena rasporeda otvorila mu je prostor za još jedan takmičarski izazov, a Novak je objasnio u kakvom se stanju trenutno nalazi.

"Raspored mi se promenio. Turnir u Saudijskoj Arabiji na kojem je trebalo da nastupim je odložen, pa sam dobio dodatnu slobodnu nedelju. Igram dobro i osećam se dobro. Još uvek nisam sasvim na nivou na kojem bih želeo da budem, ali sam spreman za takmičenje pred odlazak u Bazel", poručio je Đoković.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Novak se dotakao i onoga što sledi

Srpski as nije krio da mu je u planovima i nastup na Završnom mastersu u Torinu. Govoreći o tom turniru, osvrnuo se i na prethodne dve godine, tokom kojih je iz različitih razloga donosio odluke da ne nastupi.

Đoković je objasnio da je 2024. želeo ranije da završi sezonu, dok su ga prošle godine zdravstveni problemi sprečili da zaigra u Torinu, uprkos tome što je prethodno obezbedio plasman.

"Što se tiče ATP završnog turnira, u poslednje dve godine donosio sam drugačije odluke. U 2024. godini želeo sam da završim sezonu ranije, sredinom oktobra. Prošle godine sam imao povredu ramena. Kada sam završio turnir u Atini - dan ili dva pre početka događaja u Torinu - lekarski pregledi su pokazali povredu mišića ramena, pa sam odlučio da ne igram. Da sam bio fizički spreman, verovatno bih učestvovao, ali sam već uzimao mnogo lekova samo da bih uspeo da odigram turnir u Atini", izjavio je Novak.

Đoković tako u Bazel stiže sa jasnim ciljem da nastavi takmičarski ritam, dok će naredni dani pokazati koliko može da pruži na turniru na kojem nije igrao gotovo deceniju i po. Pažnja će potom biti usmerena i na završnicu sezone, u kojoj bi srpski as mogao da dobije još jednu priliku da pokaže da i dalje može da se nadmeće sa najboljima.