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Veliko slavlje u porodicama Danilović i Oblak!

Olga i Jan su u vezi od 2023. godine, ali su svoju privatnost dugo čuvali daleko od očiju javnosti. Informacija da teniserka čeka bebu pojavila se u junu, nakon što su se mnogi zapitali zbog čega je nema na teniskim terenima.

Olga je zbog trudnoće napravila pauzu u karijeri, a poslednji meč odigrala je 4. februara na turniru u Rumuniji.

Olga je zakoračila u najlepše životno poglavlje, a Jan je dobio ulogu koja je važnija od svih trofeja - postao je tata!

Majka mu je iz Republike Srpske, a sestra je košarkaška zvezda

Jan Oblak rođen je 7. januara 1993. godine u Škofjoj Loki, u Sloveniji. Njegova majka Stojanka, devojački Majkić, poreklom je iz Republike Srpske, dok je otac Matjaž nekada bio golman lokalnog kluba Šenčur.

Sport je bio deo njegovog života od najranijih dana. Njegova starija sestra Teja Oblak izgradila je uspešnu košarkašku karijeru i nastupa za reprezentaciju Slovenije.

Zbog majčinog porekla, Jan odlično govori srpski, što ga dodatno povezuje sa zemljom iz koje dolazi njegova izabranica. Uz fudbal, voli košarku, biciklizam i bilijar, a posebnu slabost ima prema psima. Njegov ljubimac Tor, doberman, često se pojavljivao na fotografijama koje je delio na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Jan Oblak protiv Real Madrida Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia

Talenat nasledio od oca

Oblak je još kao dete znao čime želi da se bavi. Otac Matjaž bio mu je prvi uzor, a Jan je često pokušavao da ga imitira na terenu.

"Sećam se da sam kao dečak oponašao tatu. Bacao se po terenu kao i on. Zbog njega sam želeo da postanem golman i na kraju sam uspeo", govorio je Oblak.

Fudbal je počeo da trenira sa šest godina, a zatim je prešao u Olimpiju iz Ljubljane. Već sa 16 godina potpisao je profesionalni ugovor i skrenuo pažnju na sebe kao jedan od najtalentovanijih mladih golmana u regionu.

Usledio je odlazak u Portugal, gde je branio za nekoliko klubova pre nego što je stigao u Benfiku. Tamo je potvrdio veliki potencijal, a 2014. godine usledio je transfer u Atletiko Madrid, koji mu je promenio karijeru.

U Madridu je postao jedan od stubova ekipe i godinama važi za jednog od najpouzdanijih golmana evropskog fudbala.

Šest trofeja Zamora i titula prvaka Španije

Oblakova karijera donela mu je brojne trofeje i individualna priznanja. Sa Atletikom je osvojio špansko prvenstvo u sezoni 2020/21, Ligu Evrope 2018. godine i Superkup Evrope iste godine. Sa Benfikom je osvojio portugalsko prvenstvo i domaće kupove.

Posebno se izdvaja trofej "Zamora", priznanje koje se dodeljuje najboljem golmanu u španskoj ligi. Oblak ga je osvajao više puta, potvrđujući dugogodišnju klasu među čuvarima mreže.

U sezoni 2015/16 primio je samo 18 golova na 38 prvenstvenih utakmica, što je jedan od najimpresivnijih učinaka njegove karijere. Iako je često u centru pažnje zbog velikih odbrana, privatni život dugo je uspevao da drži daleko od medija.

Pre Olge povezivali su ga sa bivšom devojkom Kristijana Ronalda

Pre nego što je započeo vezu sa Olgom Danilović, Oblak nije često bio tema tabloida zbog ljubavnog života. Ipak, španski mediji svojevremeno su ga povezivali sa Italijankom Alesijom Tedeski, koja je ranije bila u vezi sa Kristijanom Ronaldom.

Pojavile su se fotografije na kojima su Oblak i Tedeski uživali u vožnji skutera i druženju na jahti u blizini ostrva Formentera. Ta priča tada je privukla pažnju španskih tabloida, ali Oblak nikada nije postao poznat po javnom eksponiranju privatnih veza.

Jan Oblak i Alesija Tadeski Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Naprotiv, jednom prilikom na pitanje o ljubavi odgovorio je na način koji je nasmejao njegove pratioce.

"Ovo je moja devojka! Niko ne može da mi je oduzme!", napisao je uz fotografiju na kojoj grli fudbalsku loptu.

Danas je, međutim, njegov život drugačiji. U njegovom zagrljaju je Olga Danilović, a par je svoju vezu obelodanio 2023. godine.

Ljubav sa ćerkom Predraga Danilovića

Olga je ćerka Predraga Danilovića, jednog od najvećih košarkaša u istoriji Srbije, pa su se u ovoj vezi spojile dve poznate sportske porodice. Njih dvoje su se međusobno podržavali na takmičenjima, a Olga je bodrila Jana i na utakmicama Atletika.

1/9 Vidi galeriju Olga Danilović i Jan Oblak Foto: Sergio R Moreno/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada su dobili sina Maksima i započeli novo poglavlje porodičnog života. Za Olgu, koja je zbog trudnoće napravila pauzu od tenisa, ovo je velika promena, dok Oblaka uz obaveze u klubu čeka i nova uloga u privatnom životu.

Porodica Danilović i Oblak dobila je novog člana, a maleni Maksim već je u centru pažnje ljubitelja sporta u Srbiji i Sloveniji.