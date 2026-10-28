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Aleksander Zverev nalazi se pred istorijskim podvigom!

Nemački teniser ima priliku da postane prvi igrač iz svoje zemlje koji će godinu završiti na prvom mestu ATP liste, što pre njega nije pošlo za rukom ni legendarnim sunarodnicima Borisu Bekeru i Mihaelu Štihu. A dok se približava vrhu, Saša je iskoristio priliku da se obračuna sa kritičarima, među kojima se posebno isticao upravo čuveni Beker!

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Ni najmlađi šampion Vimbldona u istoriji, Boris Beker, ni Mihael Štih, takođe osvajač londonskog grend slema, nisu uspeli da godinu završe kao najbolji teniser sveta. Zverev bi, međutim, mogao da ispiše istoriju nemačkog tenisa, a plasman u četvrtfinale turnira u Beču dovoljan mu je za debi na prvom mestu ATP liste.

Iako Zverev još nije zvanično postao svetski broj jedan, put ka tom cilju otvorio mu se nakon što Janik Siner, trenutno prvi na svetu, ne igra od sredine jula. Nemac je sjajnu priliku iskoristio na terenu, ali i da pošalje poruku čoveku koji ga je, kako tvrdi, konstantno kritikovao.

"Postoji samo jedan čovek koja me je konstantno kritikovao", rekao je Zverev na konferenciji za medije u Beču.

Nije želeo direktno da otkrije o kome govori, ali nije tajna da su njegove reči bile upućene Borisu Bekeru. Nekadašnji trener Novaka Đokovića u više navrata govorio je o slabostima mlađeg sunarodnika, a Zverev sada nije štedeo reči.

"Iskreno, mene odavno ne interesuje šta on priča" nastavio je Saša.

"Kada god je nešto rekao, dogodilo se suprotno".

Beker mu zamerao mentalnu snagu i uticaj oca

Bekerove kritike, međutim, nisu nužno dolazile iz loše namere. Legendarni Nemac ukazivao je na ono što je smatrao Zverevovim najvećim problemima, pre svega na psihološke slabosti u odlučujućim trenucima velikih finala, ali i na činjenicu da njegov otac ima ključnu ulogu u trenerskom poslu.

Bivši trener Novaka Đokovića smatrao je da Zverev mora da bude otvoreniji za savete sa strane i da dodatno radi na mentalnoj snazi. Na to podseća i „Punto de brejk“, prenoseći Bekerove reči:

"Saša treba da sluša još neke savete, a ne samo oca. Mora i na mentalnom nivou više da se razvije".

Takav stav nije bez osnova, s obzirom na to da je Zverev tokom karijere imao problema da napravi završni korak na najvećim turnirima. Ipak, sada mu se otvorila prilika da ostvari podvig koji nije pošao za rukom ni najvećim imenima nemačkog tenisa.

Povrede rivala otvorile vrata istoriji

Zverev je ove sezone najbolje iskoristio izostanke najvećih konkurenata. Karlos Alkaras i Janik Siner zbog povreda su zajedno propustili devet meseci takmičenja, a Nemac je uspeo da se približi vrhu i dođe u situaciju da se bori za istorijski status.

Sada bi mogao da postane prvi Nemac koji će godinu završiti na čelu svetske liste, a usput je dobio i priliku da odgovori čoveku čije mu se kritike očigledno nisu dopadale.

Beker je govorio o njegovim slabostima, Zverev sada ima rezultat kojim može da se pohvali. Da li će mu istorijski uspeh doneti i konačnu potvrdu da su kritičari grešili, ostaje da se vidi.