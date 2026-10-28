NADAL PONOVO NA TERENU! Legendarni Španac se vraća posle dve godine, poznato i gde!
- Rafael Nadal će 28. februara igrati egzibicioni turnir u Las Vegasu, prvi put u SAD od završetka profesionalne karijere.
- Španac će biti glavna zvezda događaja 'MGM slem', a organizatori će naknadno objaviti ostale učesnike i format takmičenja.
Rafael Nadal ponovo će izaći na teniski teren u Sjedinjenim Američkim Državama!
Legendarni Španac, koji se pre dve godine povukao iz profesionalnog tenisa, nastupiće 28. februara na egzibicionom turniru u Las Vegasu, što će mu biti prvi nastup na američkom tlu od završetka karijere.
Nekadašnji prvi teniser sveta i osvajač čak 22 grend slem titule biće glavna zvezda događaja "MGM slem, uz podršku Kapital uana", koji će biti održan u "Ti-Mobajl areni". Organizatori su ovu vest potvrdili u ponedeljak, a ljubitelji tenisa imaće priliku da ponovo vide jednog od najvećih igrača u istoriji ovog sporta.
Nadal je 2024. godine, tokom svoje poslednje sezone na ATP turu, u Las Vegasu odmerio snage sa sunarodnikom Karlosom Alkarazom. Ovoga puta vraća se u drugačijoj ulozi, bez pritiska koji je pratio njegove nastupe tokom profesionalne karijere.
Nadal otkrio kako se oseća pred povratak
Španski as ne krije da ga za Las Vegas vežu lepe uspomene, a povratak na teren za njega će predstavljati priliku da ponovo oseti atmosferu velikog teniskog događaja.
Sećam se koliko je impresivno bilo osetiti energiju pune arene u gradu poput Las Vegasa - rekao je četrdesetogodišnji Nadal.
Legendarni teniser istakao je da se sada vraća u potpuno drugačijem životnom periodu, ali da njegova ljubav prema tenisu nije nestala.
- Sada se vraćam u drugačijoj fazi života, bez pritiska tura, ali sa istom strašću prema ovom sportu. Uvek sam voleo takmičenje i, iako je moja profesionalna karijera završena, taj osećaj zapravo nikada ne nestaje - poručio je Nadal.
Uskoro stižu novi detalji
Organizatori su najavili da će imena ostalih učesnika i format takmičenja biti objavljeni u narednim nedeljama. Egzibicija je zakazana neposredno uoči masters turnira iz serije 1000 u Indijan Velsu, u Kaliforniji.
Prošle godine na ovom događaju učestvovalo je osam tenisera, koji su se nadmetali u formatu taj-brejka. Ostaje da se vidi kakav će format biti pripremljen za ovogodišnje izdanje i ko će se pridružiti Nadalu na terenu.