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Rafael Nadal ponovo će izaći na teniski teren u Sjedinjenim Američkim Državama!

Legendarni Španac, koji se pre dve godine povukao iz profesionalnog tenisa, nastupiće 28. februara na egzibicionom turniru u Las Vegasu, što će mu biti prvi nastup na američkom tlu od završetka karijere.

Nekadašnji prvi teniser sveta i osvajač čak 22 grend slem titule biće glavna zvezda događaja "MGM slem, uz podršku Kapital uana", koji će biti održan u "Ti-Mobajl areni". Organizatori su ovu vest potvrdili u ponedeljak, a ljubitelji tenisa imaće priliku da ponovo vide jednog od najvećih igrača u istoriji ovog sporta.

Nadal je 2024. godine, tokom svoje poslednje sezone na ATP turu, u Las Vegasu odmerio snage sa sunarodnikom Karlosom Alkarazom. Ovoga puta vraća se u drugačijoj ulozi, bez pritiska koji je pratio njegove nastupe tokom profesionalne karijere.

1/13 Vidi galeriju Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

Nadal otkrio kako se oseća pred povratak

Španski as ne krije da ga za Las Vegas vežu lepe uspomene, a povratak na teren za njega će predstavljati priliku da ponovo oseti atmosferu velikog teniskog događaja.

Sećam se koliko je impresivno bilo osetiti energiju pune arene u gradu poput Las Vegasa - rekao je četrdesetogodišnji Nadal.

Legendarni teniser istakao je da se sada vraća u potpuno drugačijem životnom periodu, ali da njegova ljubav prema tenisu nije nestala.

- Sada se vraćam u drugačijoj fazi života, bez pritiska tura, ali sa istom strašću prema ovom sportu. Uvek sam voleo takmičenje i, iako je moja profesionalna karijera završena, taj osećaj zapravo nikada ne nestaje - poručio je Nadal.

Uskoro stižu novi detalji

Organizatori su najavili da će imena ostalih učesnika i format takmičenja biti objavljeni u narednim nedeljama. Egzibicija je zakazana neposredno uoči masters turnira iz serije 1000 u Indijan Velsu, u Kaliforniji.

Prošle godine na ovom događaju učestvovalo je osam tenisera, koji su se nadmetali u formatu taj-brejka. Ostaje da se vidi kakav će format biti pripremljen za ovogodišnje izdanje i ko će se pridružiti Nadalu na terenu.