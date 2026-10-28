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Najbolji srpski teniser Novak Đoković započinje učešće na turniru iz serije 500 u Bazelu.

Prvi rival Đokoviću biće Francuz Igo Amber.

Novak Đoković i Arina Sabalenka u miks dublu na US Openu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

 Srbin i Francuz na teren izlaze kao drugi meč, posle duela u kome se od 14 sati sastaju Kasper Rud i Nuno Boržeš.

To znači da će Novak Đoković na teren oko 15.30 časova.

Direktan prenos je obezbeđen na kanalu TV Arena sport tenis.

Detaljnije informacije o meču i svemu onom što ga prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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