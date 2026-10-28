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Porazom u uvodnoj rundi turnira u Bazelu od Jiržija Lehečke (7:5, 7:6), švajcarski teniser Sten Vavrinka stavio je tačku na svoju bogatu profesionalnu karijeru. Sinoćnji duel pred domaćom publikom bio je njegov zvanični oproštaj od takmičarskog tenisa.

Nakon meča, 41-godišnji Švajcarac se osvrnuo na svoj teniski put:

Sten Vavrinka Foto: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Lobel / INSTAR Images / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

"Cele moje karijere sam želeo samo jedno, da uvek pružim maksimum, da nikada ni za čim ne žalim. Da se uvek borim, da uvek pružim 100 odsto. Iz poštovanja prema sebi, prema protivniku, prema turniru, prema navijačima. Prema svima", istakao je Vavrinka.

Iza sebe ostavlja tri osvojena grend slem trofeja, uz nesvakidašnji statistički podatak - tokom čitave karijere nikada nije zauzimao prvu niti drugu poziciju na ATP listi.

Posebnu težinu i značaj svim njegovim dostignućima daje činjenica da ih je ostvario u jeku dominacije „velike trojke“.

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