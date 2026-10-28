Srpski teniser Novak Đoković je saznao ko će biti njegov rival ako bude uspešan na startu turnira u Bazelu.
BAZEL
PROTIV NOVAKA IGRAO OSAM PUTA I UZEO SAMO JEDAN SET! Đoković saznao protiv koga će igrati ako pobedi Ambera
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Prvi rival Novaka Đokovića u Bazelu je Ugo Amber, a ako bude uspešan protiv Francuza, igraće protiv Nemca.
Jan Lenard Štruf je u dva seta pobedio Janika Hanfmana 6:4, 6:3.
Štruf će sada čekati ishod meča Đoković - Amber koji bi trebalo da počne oko 16 časova.
Novak Đoković Foto: MAYA VIDON-WHITE / UPI / Profimedia, Julien Mattia / Le Pictorium / imago sportfotodienst / Profimedia, Li Jing / Xinhua News / Profimedia
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Tridesetšestogodišnji Nemac je u osam međusobnih susreta sa Novakom uspeo da osvoji samo jedan set, a poslednji put su se sastali na US openu 2025. godine kada je meč završen u tri seta.
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