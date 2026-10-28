Srpski teniser Novak Đoković će u prvom kolu turnira u Bazelu igrati protiv Uga Ambera,
Tenis
ĐOKOVIĆ - AMBER: Novak posle 15 godina igra u Federerovom rodnom gradu!
Očekuje se da Đoković i Amber izađu na teren oko 15:40 časova, ili kasnije, nakon što svoj meč prvog kola zavšre Portugalac Boržeš i Norvežanin Rud.
Đoković i Amber su do sada igrali samo jednom, a srpski teniser je slavio pobedu u tom meču odigranom na VImbldonu 2019. godine.
Ovo je prvi put još od 2011. godine da Srbin igra u Bazelu, rodnom gradu Rodžeda Federera.
Te godine je poražen u polufinalu od Keja Nišikorija. U dve sezone pre toga Đoković je igrao finale protiv Federera. Pobedio je 2009, a izgubio 2010. godine.
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