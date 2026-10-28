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14:52

Ko čeka Novaka?

Dok je čekao početak svog meča Novak Đoković je saznao protiv koga će igrati ako pobedi Ambera.

Ne propustiteTenisPROTIV NOVAKA IGRAO OSAM PUTA I UZEO SAMO JEDAN SET! Đoković saznao protiv koga će igrati ako pobedi Ambera
Novak Đoković