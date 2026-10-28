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Očekuje se da Đoković i Amber izađu na teren oko 15:40 časova, ili kasnije, nakon što svoj meč prvog kola zavšre Portugalac Boržeš i Norvežanin Rud.

Đoković i Amber su do sada igrali samo jednom, a srpski teniser je slavio pobedu u tom meču odigranom na VImbldonu 2019. godine.

Ovo je prvi put još od 2011. godine da Srbin igra u Bazelu, rodnom gradu Rodžeda Federera.