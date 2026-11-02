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Srđan i Dijana Đoković dele zajednički život duže od tri i po decenije, a iz tog braka dobili su trojicu sinova - Novaka, Marka i Đorđa.

Gostujući svojevremeno u kultnoj emisiji „Balkanskom ulicom”, roditelji najboljeg tenisera planete prisetili su se svojih početaka, sudbonosnog susreta na Kopaoniku, ali i trenutka kada su saznali da je Dijana u drugom stanju, pre nego što će na svet doći Novak.

Srđan je tada opisao kako je izgledao momenat kada je ugledao svoju buduću suprugu:

„Bila je u skijaškom kombinezonu, na vrhu planine Kopaonik. Prvo sam zapazio njenu siluetu. Došla je da skija i da polaže za učitelja skijanja i 'nasankala' se”, rekao je uz osmeh Srđan.

1/10 Vidi galeriju Srđan Đoković Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia

I Dijana je priznala da joj je izgled supruga odmah zapao za oko:

„Bio je na stazi u plavom kombinezonu, utegnut...”

Na pitanje autorke emisije da li je osvajanje na stazi išlo brzo, Srđan je kroz osmeh dodao:

„Bilo je malo ubeđivanja, par dana i to.”

1/9 Vidi galeriju Dijana Đoković Foto: ATA images, Victor Joly/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Photo/Dita Alangkara

Ipak, oko braka nije bilo dugog premišljanja jer su ubrzo saznali da čekaju prinovu.

„Začeo se Novak. Ona je posegla za nekim ženskim trikom i rekla mi da ja nemam nikakve obaveze i da je ona odlučila da rodi to dete. Sve ostalo je istorija. Dogodilo se to što se dogodilo”, rekao je uz osmeh Srđan.

Dijana se nadovezala na ovu priču i podelila komičnu situaciju iz perioda kada su porodice tek saznavale za njihovu vezu:

„Mi smo imali veoma kratko vreme za upoznavanje, ali smo naravno upoznali jedni druge sa roditeljima, niko ništa nije krio. Sigurna sam da su njegovi roditelji obratili više pažnju na to odakle sam ja. U jednom momentu sam čak postala pevaljka. Naime, Srđanova pokojna majka je zvala sestru koja je malo nagluva i rekla 'Srđan se ženi'. Ona je odgovorila: 'Super, odakle je mlada'. Srđanova mama kaže 'Hrvatica', a sestra uzvraća 'Aaa, pevačica... Ma nema veze'”, ispričala je Dijana, a potom se osvrnula i na reakciju svoje porodice:

„Moji roditelji su rekli da je lep, markantan. Nisu bili oduševljeni što se tako mlada udajem. Nisam završila fakultet, nisam uradila neke stvari koje sam zacrtala, ali neke stvari se dese nenadano. Nikad ne znaš šta ti život nosi, a ja sam odlučila da se udam.”

Na kraju, Srđan se osvrnuo na sve prepreke i žrtvu koju je njegova supruga podnela tokom njihovog zajedničkog puta:

„To što je ona istpela svih ovih godina je prosto neverovatno... Pa i mene, ja sam težak. I sve te okolnosti u kojima smo živeli, u kojima su deca odrastala. 17 godina smo živeli po tuđim stanovima. Ona je radila, dojila Đoleta, čuvala Marka i slala nama pare da bi smo igrali na turnirima”, rekao je Srđan.

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