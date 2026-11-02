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Teniser iz Monaka Valentin Vašero osvojio je drugu titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Bazelu posle tri seta pobedio Čeha Jiržija Lehečku 2:6, 6:3, 6:3.Vašero, 31. igrač na ATP listi, pobedio je 21. tenisera sveta posle sat i 55 minuta.

Lehečka, osmi nosilac turnira, dobio je prvi set sa 6:2, ali je teniser iz Monaka u nastavku podigao nivo igre i osvojio naredna dva seta istovetnim rezultatom 6:3.

Vašero, koji nije bio među nosiocima na turniru, došao je do drugog trofeja u karijeri. Prethodno je prošle godine osvojio masters u Šangaju, gde je takođe morao da prođe kroz kvalifikacije.