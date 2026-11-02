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Novak Đoković ponovo je iznenadio teniski svet!

Iako ga na Mastersu u Parizu nije bilo prethodne dve godine, srpski as odlučio je da se vrati u francusku prestonicu i pokuša da izbori plasman na Završni masters u Torinu. Takav potez zatekao je čak i organizatore turnira, a direktor Sedrik Pjolin nije krio da mu Novakova računica nije najjasnija.

Đoković je u prošlosti imao priliku da igra na završnom turniru sezone, ali je 2024. i 2025. godine odlučio da ne učestvuje. Sada je situacija potpuno drugačija - 39-godišnji teniser još nije obezbedio mesto među najboljom osmoricom, ali želi da se bori do poslednjeg trenutka.

Upravo je to zbunilo Pjolina, koji je o Novakovoj odluci govorio u emisiji "Retour Gagnant" na "Eurosportu".

"Teško mi je da ispratim njegovu logiku. Godine 2024. i 2025. bio je kvalifikovan za Završni masters, ali nije igrao. To je prilično jedinstven slučaj, jer igrači sanjaju da nastupe na tom turniru. A sada, kada nije obezbedio plasman, najavio je da želi da se kvalifikuje i igra", rekao je direktor pariskog mastersa.

Ipak, Pjolin nije želeo da se sve završi na čuđenju. Naprotiv, poslao je poruku koja je privukla posebnu pažnju, uz podsećanje da je svaki Novakov nastup dragocen.

"Naravno da smo veoma srećni što dolazi. Ali, mimo svih brojki i kriterijuma, prvo sam pomislio da treba da uživamo u ovom trenutku i u Novaku, jer ima 39 godina. Iako je najavio da želi da produži karijeru do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028, jasno je da je sve teže. To je prirodno - telo više ne reaguje isto, sporiji je i teže se oporavlja. On je neverovatan šampion i treba da uživamo u njegovoj igri. Da li je ovo poslednji put da ga gledamo u Parizu? Da li će doći i naredne godine? To je veliko pitanje", poručio je Pjolin.

Pariz kao poslednja šansa za Torino

Đoković u Pariz stiže posle poraza od Jana-Lenarda Štrufa u drugom kolu turnira u Bazelu. Taj neuspeh dodatno mu je zakomplikovao borbu za Završni masters, pa će na poslednjem turniru iz serije 1.000 u sezoni morati da ostvari zapažen rezultat.

Prema podacima koje je objavio Rojters, Novak se nalazi na 11. mestu u trci za Torino, sa 319 bodova manje od Rafaela Hodara, koji je u tom trenutku držao poslednje mesto koje vodi na završni turnir. Ispred srpskog asa nalaze se i igrači poput Aleksa de Minora, dok konkurencija za preostale karte ostaje izuzetno jaka.

Dodatni problem predstavlja činjenica da Novak ne zavisi samo od sebe. Potrebno je da osvoji što više bodova u Parizu, ali i da prati rezultate direktnih konkurenata. Titula bi mu donela 1.000 bodova, dok bi svaki naredni krug značio važan korak u pokušaju da se približi najboljima.

Novak ne odustaje od velikih ciljeva

Iako je u ovoj fazi karijere sve više pitanja o fizičkom opterećenju i oporavku, Đoković je pokazao da i dalje ima ambiciju da se nadmeće sa najboljima. Ove sezone stigao je do finala Australijan opena i polufinala Vimbldona, a osvojio je i turnir u Pekingu.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak je u Parizu postavljen za desetog nosioca, a prvi protivnik biće mu Valentin Vašero iz Monaka. Put do završnice neće biti lak, ali srpski as dobro zna šta ga čeka: svaki meč može da bude presudan u borbi za Torino.

Pjolin možda ne razume Novakovu računicu, ali jedno je sigurno - Đoković još nije spreman da odustane.