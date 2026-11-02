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Novak Đoković na 11. poziciji ima 3.140 bodova i u Parizu, na poslednjem mastersu u sezoni, pokušaće da obezbedi svoje mesto na završnom ATP turniru u Torinu.

Kada je reč o samom vrhu ATP liste, na njemu se od danas nalazi Zverev koji je tako postao 30. teniser u istoriji koji je preuzeo broj jedan.

Na drugu poziciju pao je Italijan Janik Siner, a iza njega slede Španac Karlos Alkaraz, Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev i Italijan Flavio Koboli.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Za po jedno mesto napredovali su Francuz Artur Fis, Amerikanac Frensis Tijafo, Australijanac Aleks de Minor i Španac Rafael Hodar i oni kompletiraju najboljih deset na svetu.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za dve pozicije i sada je 60, dok je Hamad Međedović napredovao za jednu i nalazi se na 77. mestu.

ATP lista: Aleksander Zverev (Nemačka) 9.550 bodova Janik Siner (Italija) 9.450 Karlos Alkaraz (Španija) 6.100 Ben Šelton (SAD) 4.530 Danil Medvedev (Rusija) 3.860 Flavio Koboli (Italija) 3.690 Artur Fis (Francuska) 3.525 Frensis Tijafo (SAD) 3.430 Aleks de Minor (Australija) 3.410 Rafael Hodar (Španija) 3.209

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11. Novak Đoković 3.140

60. Miomir Kecmanović 893

77. Hamad Međedović 751

137. Laslo Đere 411

163. Dušan Lajović 353

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