TENIS JE DOBIO NOVOG VLADARA! Nemac je prvi put u karijeri postao broj jedan!
Novak Đoković na 11. poziciji ima 3.140 bodova i u Parizu, na poslednjem mastersu u sezoni, pokušaće da obezbedi svoje mesto na završnom ATP turniru u Torinu.
Kada je reč o samom vrhu ATP liste, na njemu se od danas nalazi Zverev koji je tako postao 30. teniser u istoriji koji je preuzeo broj jedan.
Na drugu poziciju pao je Italijan Janik Siner, a iza njega slede Španac Karlos Alkaraz, Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev i Italijan Flavio Koboli.
Za po jedno mesto napredovali su Francuz Artur Fis, Amerikanac Frensis Tijafo, Australijanac Aleks de Minor i Španac Rafael Hodar i oni kompletiraju najboljih deset na svetu.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za dve pozicije i sada je 60, dok je Hamad Međedović napredovao za jednu i nalazi se na 77. mestu.
ATP lista:
- Aleksander Zverev (Nemačka) 9.550 bodova
- Janik Siner (Italija) 9.450
- Karlos Alkaraz (Španija) 6.100
- Ben Šelton (SAD) 4.530
- Danil Medvedev (Rusija) 3.860
- Flavio Koboli (Italija) 3.690
- Artur Fis (Francuska) 3.525
- Frensis Tijafo (SAD) 3.430
- Aleks de Minor (Australija) 3.410
- Rafael Hodar (Španija) 3.209
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11. Novak Đoković 3.140
60. Miomir Kecmanović 893
77. Hamad Međedović 751
137. Laslo Đere 411
163. Dušan Lajović 353
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