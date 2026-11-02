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Teodora Kostović na 141. poziciji ima 522 boda.

Mia Ristić je pala za dva mesta i sada je 184. teniserka sveta, dok je Lola Radivojević bolje plasirana za devet pozicija i trenutno je 275. na WTA listi.

Kazahstanka Elena Ribakina predvodi najbolje igračice sveta sa 8.099 bodova, a slede je Beloruskinja Arina Sabalenka i Ruskinja Mira Andrejeva.

Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia

Amerikanke Koko Gof i Džesika Pegula su zamenile mesta, dok su Ukrajinka Elina Svitolina i Čehinja Karolina Muhova i dalje na šestoj, odnosno sedmoj poziciji.

Do desetog mesta su još i Čehinja Linda Noskova, Poljakinja Iga Švjontek i Ukrajinka Marta Kostjuk.

WTA lista:

  1. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.099 bodova
  2. Arina Sabalenka (Belorusija) 6.485
  3. Mira Andrejeva (Rusija) 6.306
  4. Koko Gof (SAD) 5.763
  5. Džesika Pegula (SAD) 5.760
  6. Elina Svitolina (Ukrajina) 5.121
  7. Karolina Muhova (Češka) 4.665
  8. Linda Noskova (Češka) 4.343
  9. Iga Švjontek (Poljska) 4.188
  10. Marta Kostjuk 3.910

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141. Teodora Kostović 522

184. Mia Ristić 413

275. Lola Radivojević 259

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