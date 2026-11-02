Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za dve pozicije i na objavljenoj WTA rang-listi zauzima 141. mesto.
WTA LISTA
SRPKINJA NAPREDOVALA NA LISTI! Teodora napravila mali skok, Ribakina i dalje najbolja na svetu
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Teodora Kostović na 141. poziciji ima 522 boda.
Mia Ristić je pala za dva mesta i sada je 184. teniserka sveta, dok je Lola Radivojević bolje plasirana za devet pozicija i trenutno je 275. na WTA listi.
Kazahstanka Elena Ribakina predvodi najbolje igračice sveta sa 8.099 bodova, a slede je Beloruskinja Arina Sabalenka i Ruskinja Mira Andrejeva.
Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia
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Amerikanke Koko Gof i Džesika Pegula su zamenile mesta, dok su Ukrajinka Elina Svitolina i Čehinja Karolina Muhova i dalje na šestoj, odnosno sedmoj poziciji.
Do desetog mesta su još i Čehinja Linda Noskova, Poljakinja Iga Švjontek i Ukrajinka Marta Kostjuk.
WTA lista:
- Elena Ribakina (Kazahstan) 8.099 bodova
- Arina Sabalenka (Belorusija) 6.485
- Mira Andrejeva (Rusija) 6.306
- Koko Gof (SAD) 5.763
- Džesika Pegula (SAD) 5.760
- Elina Svitolina (Ukrajina) 5.121
- Karolina Muhova (Češka) 4.665
- Linda Noskova (Češka) 4.343
- Iga Švjontek (Poljska) 4.188
- Marta Kostjuk 3.910
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141. Teodora Kostović 522
184. Mia Ristić 413
275. Lola Radivojević 259
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