Novak Đoković je saznao ime protivnika u drugom kolu mastersa u Parizu.
PARIZ
ĐOKOVIĆ SAZNAO SLEDEĆEG PROTIVNIKA! Evo protiv koga će igrati Novak ako bude uspešan u prvom kolu
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Potrebno je prvo da srpski teniser bude uspešan na startu turnira.
Novak Đoković će prvi meč odigrati u utorak protiv Valentana Vašeroa, a ako njega pobedi u drugom kolu će igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.
Hidžikata je u prvom kolu pobedio Italijana Lučana Darderija u dva seta 6:2, 6:2 i prilično je lako stigao do druge runde.
Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia
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Australijanac, trenutno 85. na ATP listi je iznenadio 23. na svetu i sada čeka ishod meča Đoković - Vašero.
Novaka u prvom kolu čeka težak zadatak protiv tenisera koji je nedavno osvojio turnir u Bazelu.
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