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Naša teniserka Olga Danilović obradovala je javnost prelepim slikama, oglasivši se na društvenim mrežama neposredno nakon porođaja uz prvu, izuzetno dirljivu fotografiju bebe.

„Naš najveći blagoslov“, poručila je emotivno Olga, označivši u objavi svog izabranika i ponosnog oca, slovenačkog golmana, Jana Oblaka.

Ni iskusni slovenački golman nije krio sreću, pa je među prvima ostavio emotikon crvenog srca ispod slike koja svedoči o dolasku naslednika na svet.

1/8 Vidi galeriju Srpska teniserka - Olga Danilović Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Objava je u rekordnom roku izazvala pravu lavinu nežnih i toplih reakcija sportske zajednice, čestitke i srca u komentarima odmah je uputila i dvostruka srpska olimpijska šampionka u tekvondou Milica Mandić, kojoj su se pridružile brojne kolege, sportisti i navijači iz čitavog regiona, deleći radost sa novopečenim roditeljima.

Olakšan povratak na teren

Kada dođe vreme za to povratak na teren biće olakšan Olgi, zahvaljujući pravilima WTA prema kojima teniserke nakon porođaja imaju bolje uslove za nastavak karijere.

Naime, teniserke imaju pravo da koriste zaštićeni renkin na najviše 12 turnira u periodu od tri godine nakon porođaja, a takođe, od 2025. godine postoji i program plaćenog porodiljskog odsustva za teniserke.

Najbolji plasman Danilovićeva je imala u julu 2025. godine kada je bila 32. na svetu.