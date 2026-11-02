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Najbolji srpski teniser Novak Đoković učešće na mastersu u Parizu započeće u utorak.

Njegov duel protiv Valentana Vašeroa treći je po redu na centralnom terenu.

Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

 Program kreće u 11.00 susretom Rinderkneša i Serundola, potom sledi duel Davidoviča Fokine i Kuamea, a onda Đokovića i Vašeroa.

To znači da Novak na teren ne bi trebalo da izađe pre 14.00 časova, a verovatnije je da će meč početi oko 15.00 časova.

Pobednik ovog meča će u drugom kolu igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.

Novak je u Parizu osvojio sedam titula, a u prethodne dve sezone nije igrao.

Đoković još ima šanse da se nađe na Završnom turniru u Torinu, za to mu je potrebno najmanje polufinale u Parizu kako bi zadržao šanse za to.

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