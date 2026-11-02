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Novopečeni član Top 10 selekcije ATP rang liste, 20-godišnji Španac Rafael Hodar ne hoda – već trči – ka plasmanu na Završni Masters u Torinu!

Iako mu u trci za tim ciljem za vratom dišu Novak Đoković i Aleks De Minor, ni trunke pritiska u igri najprodornijeg mladog tenisera svih vremena nije danas viđeno na Centralnom terenu Plenitud Arene u njegovoj prvoj pobedi pri prvom nastupu na Mastersu u Parizu.

1/6 Vidi galeriju Hodar - Šapovalov, Masters u Sinsinatiju Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Za 77 minuta je eliminisan Čileanac Alehandro Tabilo (6:2 6:3), i iako se malo mučio da pronađe ritam na početku pretrpivši brejk u drugom servis-gemu, odmah je uzvratio istom merom i osvojivši 16 od narednih 19 poena odlepio se sa nedostižna 2 brejka prednosti da uzme prvi set.

Da se Tabilo neće lako predati bilo je jasno iz toga što je Hodar tek u šestom pokušaju uspeo da realizuje set loptu u prvom delu igre, a početkom drugog seta ponovo došao do brejk-lopti pri rezultatu 1-1. Pogađao je tada Hodar vinere iz svih pozicija na terenu, otvarao prostor kombinovanjem drop-šotova sa strahovitim forhendima i bekhendima sa osnovne linije – ali uporni Tabilo uzvraća još jednim brejkom za 3:3. U tim trenucima Španac demonstrira sjajan servis, i sve što je protivnik do kraja uspeo da učini je da naredni brejk za pobednika oteža svojim dobrim servisima u predzadnjem gemu.

Ovom pobedom Hodar ističe da bi u Parizu mogao da bude „gospodar svoje sudbine“ i – bez obzira na kalkulacije vezane za bodovni saldo igrača koji se nalaze ispred i iza njega na ATP rang listi – daljim nastupima na ovom nivou obezbedi plasman na Završni Masters u Torinu.