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Zbog toga je i bilo primereno pitanje na otvaranju današnje konferencije za medije u Parizu – kako se osećao kada je napokon video svoje ime na vrhu ATP rang liste danas?

1/5 Vidi galeriju Aleksander Zverev na finalu US Opena Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Li Rui / Xinhua News / Profimedia

“Još uvek nisam pogledao rang-listu, ali svakako je ovo poseban dan. Mislim da je Pariz bio prilično poseban za mene ove godine. Ovo je gradu u kome sam imao mnogo uspona i padova, mnogo teških trenutaka, ali ove godine je zaista bilo posebno osvojiti moj prvi Grend Slema ovde i dospeti na na prvo mesto na svetu”, odgovara “numer ajnc”.

Da li se Zverevu čini da “njegova” generacija (Cicipas, Medvedev, Rubljov, Hačanov) ipak “nije rekla sve” u tenisu?

“Mislim da Medvedev nikada nije bio van priče, iako je prošlu godinu završio kao 9. ili 10. na svetu. Ponovo je u Top 5, mislim da će tu i ostati i njegov nivo nije nigde nestao. Cicipas je možda imao nešto više problema, ali mislim da i on može da igra sjajan tenis. Treba biti oprezan sa ocenama da su igrači postali lošiji ili nazadovali ili nešto slično, jer mislim da smo zaboravili koliko je Danil zapravo dobar teniser i kakve rezultate može da pokaže. Prema njemu – i svima iz moje generacije – imam veliko poštovanje i mislim da će ostvarvati sjajne stvari u tenisu narednih godina”, ističe Zverev.

Šta je bolji osećaj za Zvereva – biti prvi reket sveta ili šampion Grend Slema?

“Osećaj je potpuno drugačiji, jer su mi emocije bile različite u odnosu na današnje kada sam osvojio ovde svoj prvi Slem. Mislio sam da to možda nikada neću učiniti, doživeo mnogo teških trenutaka, mnogo poraza u finalima. Konačno uspeti u tome mi je donelo najveće olakšanje koje sam osetio u karijeri. Ipak, oba trofeja su pojedinačno posebna i drugačija, jer je osvajanje Grend slema najveći turnir koji možemo da osvojimo u tenisu – kao i zlato na Olimpijskim igrama. Međutim, za ovo drugo moraš da igraš svoj najbolji tenis tokom cele sezone. To je potpuno drugačiji osećaj, ali takođe nešto posebno”, napominje Saša.

Da li će u narednoj sezoni imati motiva da se dokazuje – na primer, kroz češće pobede nad Sinerom, Alkarazom…?

“Sigurno će biti tako. Mislim da sam svakako imao odličnu sezonu i veoma sam zadovoljan onim što sam ostvario osvajanjem dva Grend Slema i prvog mesta na svetu. Naravno, postoji još toliko toga što želim da postignem i imam ciljeve koje želim da ostvarim. Mislim da je u svakom sportu i u svačijem životu veoma važno imati određene ciljeve pred sobom. Radovaću se tome da Siner i Alkaraz naredne sezone ponovo budu zdravi, da igraju u punom kapacitetu i da se takmičim sa njima. Radujem se i tom izazovu. Uz to, ove godine sam osetio da je bila prva u mom životu u kojoj sam mogao da igram na travi, jer pre toga kao da nisam znao šta da radim na toj podlozi. Definitivno osećam da mogu da budem konkurentan na sva četiri Grend Slema, i znam da bi osvajanje još nekog bilo sjajno za mene”, dodaje Zverev.

Kako ocenjuješ svoju trenutnu formu u teniskom i fizičkom smislu?

“Osećam se dobro. U Šangaju sam umoran, baterije su mi bile pri kraju. Onda sam uzeo nedelju dana odmora bez tenisa, što mi je dosta pomoglo. Osećao sam se dobro i u Beču, bez obzira na poraz od De Minora - iako su uslovi za mene bili malo teški. Aleks je odigrao sjajno protiv mene, svaka čast na tome. Fizički i energetski se osećam dobro i očekujem da ću igrati dobar tenis i u narednih nekoliko nedelja”, jasan je Nemac.

Da li si primio čestitku,od nekoga posebnog, koju možda nisi očekivao?

“Teško pitanje. Mislim da sam iz teniskog sveta dobio poruku od svih, jer naša teniska porodica je inače veoma bliska. Ako neko postigne nešto veliko, mislim da uvek volimo da čestitamo, što i ja redovno radim. Među onima od kojih nisam očekivao čestutku su bili neki sportisti iz drugih sportova i neki političari iz Nemačke”, uz osmeh odgovara on.