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Norveški teniser Kasper Rud plasirao se danas u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je pobedio 54. igrača sveta Argentinca Huana Manuela Serundola posle dva seta, 6:3, 6:2.

Rud, 25. teniser sveta, pobedio je posle 61 minuta.

Kasper Rud Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

On je tri puta oduzeo servis Serundolu, koji nije napravio nijedan brejk.

Rud će igrati protiv Španca Rafaela Hodara, koji je pobedio Čileanca Alehandra Tabila 6:2, 6:3.

U duelu italijanskih tenisera, Matija Beluči pobedio je u prvom kolu Lorenca Sonega 6:4, 6:3.

Njegov protivnik biće pobednik duela Francuza Artura Rinderkneša i Argentinca Fransiska Serundola.

Britanski teniser Kameron Nori plasirao se u drugo kolo pobedom protiv Italijana Matea Arnaldija 6:4, 1:6, 6:3.

Njegov protivnik biće Amerikanac Ben Šelton, koji je kao treći nosilac bio slobodan u prvom kolu.

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