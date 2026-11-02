FAVORITI BEZ GREŠKE: Pobede Ruda, Belučija i Norija na mastersu u Parizu
Norveški teniser Kasper Rud plasirao se danas u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je pobedio 54. igrača sveta Argentinca Huana Manuela Serundola posle dva seta, 6:3, 6:2.
Rud, 25. teniser sveta, pobedio je posle 61 minuta.
On je tri puta oduzeo servis Serundolu, koji nije napravio nijedan brejk.
Rud će igrati protiv Španca Rafaela Hodara, koji je pobedio Čileanca Alehandra Tabila 6:2, 6:3.
U duelu italijanskih tenisera, Matija Beluči pobedio je u prvom kolu Lorenca Sonega 6:4, 6:3.
Njegov protivnik biće pobednik duela Francuza Artura Rinderkneša i Argentinca Fransiska Serundola.
Britanski teniser Kameron Nori plasirao se u drugo kolo pobedom protiv Italijana Matea Arnaldija 6:4, 1:6, 6:3.
Njegov protivnik biće Amerikanac Ben Šelton, koji je kao treći nosilac bio slobodan u prvom kolu.