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Povreda podlaktice u tenisu je veoma nepredvidiva, ume da se vrati iz više razloga – pa je medije koji su imali priliku da malopre popričaju sa sedmostrukim osvajačem Grend Slem titula interesovalo da li je imao bojazan da neće moći tako brzo da povrati vrhunski nivo igre i formu na terenu?

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

“Dugo sam odsustvovao i imao mnogo vremena da razmišljam; na momente sam imao veru u to, na momente ne – i ne želim da govorim neistinu. Sumnjao sam da ću ponovo moći da udaram forehend na svom najboljem nivou, na 100% svojih mogućnosti, da ću ponovo osetiti ruku, ponovo biti zdrav. Ipak, situaciju su mi olakšali svi sjajni ljudi oko mene, vrhunski profesionalci sa kojima radim i kojima verujem sto odsto. Srećan sam što smo obavili odličan posao i što se sada nalazimo u ovoj poziciji”, ističe Alkaraz.

Prisetivši se usput bolnog poraza protiv prvog očekivanog protivnika Gastona od pre nekoliko godina, medije je zanimalo da li je osvajanjem titule u Beču konačno “odgonetnuo” izazove nastupa na betonu u dvorani?

“Osećam da je svaka dvorana drugačija, da se uslovi značajno razlikuju između Beča i nekog drugog turnira. Probaću da na sutrašnjem treningu osetim lopticu najbolje što mogu i stvorim sebi šansu u sredu da pružim odličan tenis. Ono što sada znam jeste da mentalno moram biti jak pred poteškoćama sa kojima bih se mogao suočiti u prvom kolu, pa da vidimo šta će nam ova nedelja doneti”, napominje on.

Na komentare da je opet promenio servis uoči Lejver Kupa (podignuto levo stopalo, niži izbačaj) i šta je time hteo da postigne, Karlitos kaže:

“Gledao sam servis-pokrete nekih od najboljih tenisera u istoriji. Pri servisu možete imati problema ako nemate potrebnu ravnotežu, što su oni ostvarivali. Pre nisam uspevao da je postignem pri pokretu “od pozadi ka napred”, pa sam ga zato malo korigovao – i kretnja kod servisa je postala malo tečnija. Izbačaj loptice i ravnoteža su najvažniji kada je servis u pitanju, i sada mogu da kažem da sam odradio odličan posao i da se osećam mnogo bolje pri servisu. U Beču ste mogli da vidite ogroman napredak kod tog udarca!”

Masters u Parizu je verovatno jedan od retkih turnira na kojima Alkaraza nismo viđali da igra dobro i dogura daleko. Da li postoji nešto specifično što ovaj turnir čini težim za njega?

“Iskreno, ne znam – i slažem se da je pomalo čudno jer vidimo kako igram na ostalim turnirima. U nekim trenucima sam ovde igrao dobar tenis – jedno četvrtfinale protiv Holgera Runea, ali je istina da ovde nisam pružao svoj najbolji tenis. Bilo je godina kada ovde nisam dolazio sto posto spreman, posebno mentalno – ali i onih sasvim suprotnih, kada sam osećao da mogu da prikažem svoj maksimum a zatim gubio u prvom ili drugom kolu i igrao loše. Prilično sam siguran da ću u nekom trenutku ostvariti odličan rezultat na ovom turniru, da ću osetiti ono što želim da osetim ovde, i to će se desiti pre ili kasnije”, optimističan je on.

Zamoljen da prokomentariše uspehe zemljaka Hodara, Alkaraz odgovara uz osmeh:

“Nije on neka pretnja, kao… (smeh) Igra neverovatno u svojoj prvoj godini na turneji, oborio je toliko rekorda; izuzetno sam srećan zbog toga, skroman momak, divna osoba, otac ga trenira i zajedno imaju takve uspehe. On neosporno zaslužuje poziciju u kojoj se nalazi, i super je imati još jednog Španca u Top 10. Svi uživamo u njegovom tenisu, jer svaki put kada ga gledam, to je privilegija, radost, i jedva čekam da se prvi put sretnem sa njim u meču, da treniram sa njim na turnirima. On je već sada igrač na koga treba obratiti pažnju, a očekujem da to bude i ubuduće”, hvali Hodara njegov već slavni sunarodnik.