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Američki teniser Tejlor Fric biće protivnik Špancu Karlosu Alkarazu u četvrtfinalu Mastersa u Parizu, pošto je večeras u osmini finala savladao Francuza Artura Fisa rezultatom 2:0 (6:4, 6:3).

Alkaraz se plasirao u četvrtfinale, pošto mu je ranije danas Italijan Mateo Beretini bez borbe predao duel osmine finala zbog povrede ruke.

Tejlor Fric Foto: Dita Alangkara/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP

 Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Norvežanin Kasper Rud koji je pobedio Nemca Jana-Lenarda Štrufa rezultatom 2:0 (6:3, 6:3).

Parovi četvrtfinala (svi mečevi u petak): Karlos Alkaraz - Tejlor Fric, Kasper Rud - Nuno Boržes, Tomi Pol - Ben Šelton i Luka van Aš - Rinki Hiđikata.

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