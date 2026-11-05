AMERIKANAC IZNENADIO FRANCUZA: Rud i Fric u četvrtfinalu mastersa u Parizu
Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je posle dva seta pobedio Nemca Jana Lenarda Štrufa 6:3, 6:3.Rud, 23. teniser sveta, pobedio je 39. igrača na ATP listi posle sat i četiri minuta.
On je do pobede stigao brejkom u šestom gemu prvog seta, i brejkovima u petom i devetom gemu drugog seta.
U četvrtfinalu, Rud će igrati protiv Portugalca Nuna Borgesa, koji je ranije danas posle dva seta pobedio Peruanca Ignasija Busea 6:0, 6:2.
U četvrtfinale se plasirao i Amerikanac Tejlor Fric, pošto je posle dva seta pobedio sedmog tenisera sveta Francuza Artura Fisa 6:3, 6:4.
Fric, 22. igrač na ATP listi, slavio je posle sat i 12 minuta.
On će u četvrtfinalu igrati protiv Španca Karlosa Alkarasa, kome je Italijan Mateo Beretini predao meč.