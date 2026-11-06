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Nezapamćen skandal potresa svetski tenis! Američka teniserka Džesika Pegula našla se u centru pažnje nakon što je njen privatni razgovor sa trenerom Markom Noulzom emitovan uživo, a ono što je govorila o mladoj ruskoj zvezdi Miri Andrejevoj izazvalo je pravu buru!

Pegula očigledno nije imala predstavu da je mikrofoni snimaju, pa je tokom razgovora sa svojim trenerom potpuno otvoreno komentarisala ponašanje 19-godišnje Ruskinje. Nije birala reči, a posebno se obrušila na njen temperament i odnos prema trenerki Končiti Martines.

"Uvek je bila veoma fina prema meni, ali izgubila sam poštovanje koje sam imala prema njoj. Mislim da je dobra devojka, ali ona je diva. Mora da nauči da ostane skromna", čulo se u razgovoru koji je emitovan na zvaničnom "Jutjub" kanalu WTA.

Međutim, tu se nije zaustavila. Amerikanki je posebno zasmetalo ponašanje Andrejeve prema sopstvenoj trenerki, naročito u trenucima kada je Ruskinja osvojila četiri gema zaredom.

"Nisam osvojila nijedan prokleti gem, vodiš 4:0, a bezobrazna si prema treneru i gađaš ga lopticama... To je nepoštovanje", govorila je Pegula.

Oplela i po Končiti, pa pomenula Koko Gof

Posebno je zanimljivo što Pegula nije poštedela ni Končitu Martines, nekadašnju šampionku Vimbldona i sadašnju trenericu ruske teniserke. Amerikanka je priznala da je izgubila deo poštovanja prema njoj jer smatra da ne reaguje dovoljno na Andrejevo ponašanje.

"Končita je uvek bila veoma fina prema meni, ali sam izgubila malo poštovanja prema njoj. Imam utisak da ona podstiče takvo ponašanje i da joj dozvoljava da se tako ophodi", govorila je Amerikanka.

Pegula je, ipak, priznala da je Andrejeva izuzetno talentovana i da poseduje gotovo sve što je potrebno da postane jedna od najboljih teniserki sveta.

"Kreće se kao mačka. Sjajna je, ima savršen servis, pametna je i odlično predviđa poteze protivnica" - pohvalila je Ruskinju.

1/16 Vidi galeriju Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

A onda je povukla paralelu sa sunarodnicom Koko Gof, uz komentar koji je dodatno privukao pažnju.

"Baš je zanimljivo kada pogledate nju, a onda vidite mentalitet Koko. Kada bi imala mentalitet kao Koko, bila bi bolja od nje", zaključila je Pegula.

WTA se izvinila, snimci uklonjeni, a Pegula se javila akterima skandala

Kada je postalo jasno da je privatni razgovor završio pred očima čitave javnosti, WTA se našla na udaru kritika. Organizacija je priznala odgovornost i izvinila se igračicama i trenerima jer nisu bili adekvatno obavešteni da su mikrofoni na terenima aktivni.

"WTA preuzima punu odgovornost za propust da obavesti naše igračice i njihove timove da su mikrofoni, postavljeni kako bi navijači mogli da prate treninge, bili uključeni na terenima tokom završnog turnira. Iskreno se izvinjavamo što nismo ispunili svoju obavezu da osiguramo da igračice i treneri budu pravilno informisani", navodi se u saopštenju.

Organizatori su nakon incidenta uklonili snimke treninga sa "Jutjuba", ali je već bilo kasno. Delovi razgovora proširili su se društvenim mrežama, a sporna situacija postala je jedna od glavnih tema u svetskim sportskim medijima.

Prema pisanju stranih medija, mikrofoni su prvobitno bili postavljeni kako bi zabeležili zvuk udaraca i dešavanja na terenu, a ne privatne razgovore teniserki i njihovih trenera. WTA je odlučila da nastavi prenose treninga, ali bez zvuka.

Pegula je preko svog predstavnika poručila da apsolutno nije znala da se razgovor prenosi uživo i da nikada nije očekivala da će privatna diskusija tokom treninga postati javna. Predstavnik je dodao da je Amerikanka stupila u direktan kontakt sa osobama koje su bile uključene u celu priču kako bi im se lično izvinila.

Nije samo Pegula uhvaćena na mikrofonu!

Čitav slučaj dobio je dodatnu dimenziju kada se ispostavilo da Pegulin razgovor nije bio jedini neprijatan trenutak koji su mikrofoni zabeležili.

Tokom drugog treninga snimljena je i prva teniserka sveta Jelena Ribakina u napetoj komunikaciji sa svojim trenerom Stefanom Vukovom. U jednom trenutku mu je poručila:

"Ostani ovde. Razgovaram sa tobom. Možeš li da staneš ovde?"

Ovaj detalj dodatno je otvorio pitanje privatnosti teniserki i granice između sportskog sadržaja i zadiranja u njihove lične razgovore.

Zanimljivo je da je Pegula i ranije kritikovala preterano snimanje teniserki van terena. Nakon što je na Australijan openu kamera zabeležila kako Koko Gof besno lomi reket u prostoru za koji je mislila da je privatan, Amerikanka je podržala zahtev koleginica da imaju više prostora bez kamera.

Tada je istakla da joj se ne dopada osećaj da su teniserke neprestano pod nadzorom i da čak ni njihovi telefoni nisu pošteđeni radoznalih pogleda.

Sada se upravo njoj dogodilo da njene najiskrenije reči završe pred milionima ljudi.

Dodatnu zanimljivost predstavlja činjenica da bi Pegula i Andrejeva mogle da se sastanu na završnom turniru sezone. Žreb ih je smestio u različite grupe, pa je njihov međusobni duel moguć tek u polufinalu.

Hoće li se tenzije preneti i na teren, ostaje da se vidi, ali je jasno da je jedan slučajno uključen mikrofon napravio ozbiljan haos u svetskom tenisu.