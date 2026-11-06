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Janik Siner i Daren Kejhil stavili su tačku na saradnju koja je iznedrila velike šampionske uspehe, ali i odnos koji je odavno prevazišao granice teniskog terena.

Italijanski as oprostio se od australijskog stručnjaka emotivnom video-porukom na društvenim mrežama, ne krijući koliko mu je značio tokom zajedničkih godina.

Kejhil je u Sinerov tim stigao 2022. godine, kada je mladi Italijan pokušavao da napravi odlučujući iskorak ka samom vrhu svetskog tenisa. Zajedno su izgradili šampionsku priču: Siner je osvojio prve grend slem trofeje, slavio na Australijan openu i Vimbldonu i popeo se na prvo mesto ATP liste.

Ipak, iz oproštajne poruke jasno je da Italijan njihov odnos ne meri samo titulama i rekordima.

"Kada smo počeli da radimo zajedno 2022, bio sam samo mršavi mladi Italijan sa mnogo pitanja. Nikada mi nisi davao sve odgovore, već si mi pomagao da ih sam pronađem. Došao si kao jedan od mojih trenera. Vrlo brzo postao si mnogo više od toga. Neko kome mogu da verujem, neko na koga mogu da se oslonim. Prijatelj", napisao je Siner.

Trofeji nisu ono čega će se najviše sećati

Posebno emotivan deo poruke posvetio je trenucima koje publika nikada nije mogla da vidi – zajedničkim putovanjima, treninzima, večerama i danima kada ništa nije išlo po planu.

"Trofeji nisu ono čega ću se najviše sećati. To je sve oko njih – dugi sati na treningu, letovi, večere, smeh. Čak i dani kada je sve bilo teško. Bio si tu kroz sve to. Uvek sam znao da sam u dobrim rukama. Ne samo ja, već svi koji putuju sa nama, svi iza scene. Sa tobom smo bili više od tima. Naučio si me mnogo toga: da je tenis važan, ali da nije sve. Da dobar igrač počinje time što je dobar čovek. I da komplikovane stvari mogu da budu jednostavne."

Siner nije krio ni da završnica njihove poslednje zajedničke sezone nije bila onakva kakvu su priželjkivali. Ipak, to nije umanjilo zahvalnost koju oseća prema treneru, ali ni prema njegovoj porodici, koja je bila deo ovog dugog putovanja.

"Znam koliko je to zahtevalo od vas i ne uzimam to zdravo za gotovo. Mnogo toga što jesam, kao igrač i kao osoba, dugujem tebi. Pet sezona. Neću zaboraviti nijedan dan. Hvala ti, prijatelju, za sve. Bila je privilegija."

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Siner već ima novog trenera

Iako se završava jedno važno poglavlje njegove karijere, Siner neće dugo ostati bez novog stručnog vođstva. Italijan je već postigao dogovor sa naslednikom Kejhila - u njegov tim stiže nekadašnji trener Stena Vavrinke, Magnus Norman.