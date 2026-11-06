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Dok je Novak Đoković planetarno poznat, detalji o životima njegove braće, Marka i Đorđa, znatno ređe dospevaju u žižu javnosti.

Među retkim poznatim informacijama o Marku Đokoviću jeste njegova dugogodišnja veza sa brazilskom modnom dizajnerkom Letisijom Tesari, sa kojom je 2026. godine dobio dete. Iako su kružile glasine o tajnom venčanju, te navode je svojevremeno demantovao njegov otac Srđan Đoković:

"Kada se odluči na taj korak, nećemo kriti, svi će znati. Nikada nikoga nisam pitao kada sam birao za sebe, tako sam vaspitavao i svoje sinove. Mi se nismo mešali niti ćemo se mešati u njihove izbore, ali sam potpuno siguran da je Marko napravio pravi izbor", poručio je Srđan Đoković u razgovoru za "Blic".

1/10 Vidi galeriju Srđan Đoković Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia

Teniski put i rani kraj karijere

Status Novakovog brata pružao mu je prilike u svetu tenisa, ali se Marko relativno rano povukao iz profesionalnog sporta. Svestan razlike u odnosu na starijeg brata, sa kojim je nastupao i u dublu, igrao je pretežno na turnirima manjeg ranga. Zvaničan kraj karijere usledio je 2019. godine, a najbolji plasman koji je zabeležio bilo je 571. mesto na ATP listi.

Zanimljiv detalj iz igračkih dana dogodio se na beogradskom turniru 2012. godine, kada je savladao Karlosa Gomeza Ereru. Španac mu je predao meč u prvom setu pri vođstvu Marka od 4:1, a upravo je popularni „Čarli“ danas Novakov sparing partner.

Život u Marbelji i prevazilaženje teškog perioda

Marko godinama živi u Marbelji, španskom gradu u kom se nalazi i Novakova trenažna baza. Tamo radi na teniskoj akademiji, što mu je pomoglo da prebrodi izuzetno težak životni period i borbu sa depresijom. Značajnu ulogu u tom procesu imao je Pepe Imaz, poznat po filozofiji „Ljubav i mir“:

"To je filozofija života. Bio sam u depresiji kada sam imao 20 godina. Tada sam upoznao Pepea i mnogo mi je pomogao. Njegova mantra znači voleti sebe, da bi mogao da voliš druge ljude. To i Novak sada oseća", ispričao je Marko u jednom od intervjua u tom periodu.

1/5 Vidi galeriju Novakov brat, Marko Đoković, vežba Foto: Kurir

Burna scena u Adelejdu i izvinjenje na terenu

Posebno upamćena scena između Novaka i Marka dogodila se tokom finala turnira u Adelejdu protiv Sebastijana Korde. Vidno nervozan tokom meča, Novak je u jednom trenutku počeo da viče ka svojoj loži uz reči: "Izađiiiii". Boks su tada napustili Marko i nekadašnji agenti Eduardo Artaldi i Elena Kapeljaro, s tim što se Marko kasnije vratio.

Nakon osvajanja meča, Novak je uzeo mikrofon i javno uputio izvinjenje:

"Hvala mom timu što me trpi i toleriše i kad je dobro i loše. Nije lako biti sa mnom, ali to cenim. Marko je tu sa mnom, hvala ti i volim te", rekao je Novak u intervjuu na terenu.

Njih dvojica održavaju odličan odnos, Marko ga je redovno pratio na turnirima i sa njim delio najvažnije trijumfe.

Prisustvo na venčanju brata Đorđa

Kada se najmlađi brat Đorđe 2022. godine venčao sa Saškom Veselinov u beogradskoj crkvi Svetog Marka pred užim krugom zvanica, u javnosti se spekulisalo o Markovom odsustvu. Te tvrdnje su ubrzo opovrgnute pojavom fotografija iz crkve, koje su potvrdile da je bio uz porodicu tokom svečanosti.

Foto: Nenad Kostić

Želja oca da se vrati u Srbiju

Iako se retko eksponira i nastavlja život u Španiji, porodica se i dalje nada njegovom povratku. O tome je govorio Srđan Đoković:

"Uradiću sve da se Marko vrati u Srbiju, to mi je rak-rana što živi u Španiji", izgovorio je Srđan Đoković jednom prilikom u intervjuu za Radio-televiziju Srbije.

Srđan Đoković i Dijana Đoković Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Đoković senior je tom prilikom dodao:

"Nije podnosio to što je Novakov brat. Gde god da se pojavi, svi bi ga saletali i pitali za Novaka, a on je govorio da ga puste na miru, da je on Marko. Zato je otišao. Na leto završavamo veliku kuću nadomak Rume, nadam se da ću ga tako privući da dođe."

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