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U kratkom predahu od brojnih obaveza pri vođenju drugog izdanja Mastersa u Parizu u najvećoj dvorani na teniskoj turneji, direktor turnira Sedrik Piolin je bio ljubazan da na svečanom medijskom koktelu koji turnir tradicionalno priređuje sa glavnim pokroviteljem popriča za Kurir o jednoj važnoj temi.

“Direktore Piolin – molimo vas da nam konačno objasnite: da li je podloga u Plenitud Areni spora ili brza?” pitali smo nekadašnjeg petog igrača planete i finalistu Vimbldona i Ju Es Opena.

Nasmejavši se što mu se ukazala prilika da detaljno objasni ovu kontroverznu situaciju – Piolin odgovara:

“Opisao bih podlogu kao brzu, na šta smo se odlučili posle puno pažljivog razmatranja okolnosti. Razloga za to što smo se odlučili da je ubrzamo u odnosu na prošlogodišnju – koja je bila spora – ima više. Jedan potiče iz razgovora sa igračima, koji su nam ukazali na to da je prošle godine bilo veoma zahtevno osvojiti poen – a ako uzmemo u obzir činjenicu da je kraj sezone, bolje je izlagati ih što manjem zamaranju. Drugi se vezuje za doživljaj publike – čije brojke ove godine obaraju sve rekorde u najvećoj teniskoj dvorani na svetu – gde sada imaju to zadovoljstvo da posmatraju dinamične poene, brze razmene i ostvare doživljaj na višem nivou teniskog takmičenja – što je našoj organizaciji izuzetno važno”, kaže nam Piolin.

Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

“U ovakvim uslovima, tenisko majstorstvo više dolazi do izražaja; igra se iz svih uglova terena, češće se ide na mrežu, rešenja koje igrači primenjuju su zanimljivija i uzbudljivija za pratiti sa tribina – i time je treći razlog raznovrsnost igre koju smo pratimo na sva četiri terena u ovoj areni podjednako, što pruža dodatnu vrednost za svakog posetioca. Na kraju – ovom odlukom se nadovezujemo na uslove koji čekaju učesnike Završnog Mastersa sezone u Torinu – gde je podloga tradicionalno dosta brza, što igračima koji su već umorni pri kraju sezone omogućava lakšu tranziciju sa turnira na turnir”, ističe on.

“Ako me pitate za moj opšti stav – uvek bih radije imao malo bržu podlogu od malo sporije podloge, jer mislim da je to tenis koji publika više voli da prati. Mislim da smo veoma uspešno uspeli da razrešimo situaciju sa lopticama, i drago mi je da nismo imali primedbe od igrača oko njih. Ono što je endemično za ovu temu je da su kritičari podloge u skoro svim slučajevima igrači koji gube, a ti stavovi se mogu menjati iz kola u kolo. Zbog toga je važno zauzeti čvrst, opravdan stav iz ugla teniskog koncepta koji želimo da ustanovimo – i siguran sam da nismo pogrešili”, zaključuje Piolin u ekskluzivnoj izjavi za Kurir.

Iako je ova odluka došla kao iznenađenje za mnoge igrače – po svemu sudeći i Novaka Đokovića, koji ju je komentarisao posle oba meča odigrana ovde – ove reči razumemo kao nameru da se održi I narednih godina.