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Nekadašnji prvi reket sveta smatra da bi švedski stručnjak bio gotovo savršeno rešenje za italijanskog tenisera.

Prema informacijama koje su se pojavile prethodnih dana, Norman bi od 2027. godine trebalo da preuzme mesto Darena Kejhila u Sinerovom stručnom štabu.

Ipak, saradnja još uvek nije zvanično potvrđena, a očekuje se da bi Siner više detalja mogao da otkrije na konferenciji za medije zakazanoj za 11. novembar.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Rodiku nije jasno zbog čega se Norman ranije nije češće pominjao kao jedan od glavnih kandidata za najbolje trenerske pozicije na ATP turu.

„Kako je moguće da se ovaj trener konstantno ne pominje prvi kada pričamo o najboljim trenerima na Turu? Za Sinera je to očigledan izbor. Svi smo idioti što se toga nismo setili mnogo ranije“, poručio je Amerikanac.

Ipak, Rodika ne zanima samo ono što bi Norman mogao da donese na taktičkom planu. Posebnu pažnju privlači mu način na koji bi Šveđanin preuzeo ekipu od Kejhila i upoznao se sa svim detaljima o Sinerovoj igri.

„Više od same taktike, zanima me kako će upravljati tom tranzicijom. Voleo bih da prisustvujem predaji štafete između Kejhila i Normana“, istakao je Rodik.

Amerikanac smatra da bi razmena iskustava između dvojice trenera mogla da bude posebno zanimljiva, naročito kada je reč o Sinerovim navikama, reakcijama i stvarima koje mu najviše odgovaraju na terenu.

„Voleo bih da znam kada će jedan drugom reći: 'Pogledaj, u ovome je dobar, ali u ovome nije toliko', ili: 'Mislimo da mu ovo odgovara, ali ga zapravo malo opterećuje'. Voleo bih da razumem sve te dinamike. Verovatno nikada nećemo znati, ali upravo o tome razmišljam“, objasnio je Rodik.

Norman iza sebe ima impresivnu trenersku karijeru, a najveći uspeh ostvario je tokom saradnje sa Stanom Vavrinkom. Pod njegovim vođstvom, švajcarski teniser osvojio je tri grend slem trofeja.

Ukoliko se najavljeni dogovor ostvari, švedski stručnjak dobiće priliku da započne novo poglavlje karijere uz jednog od najboljih tenisera današnjice.