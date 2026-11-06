Slušaj vest

Tijafo (28) će po prvi put u karijeri igrati na završnom ATP turniru sezone. On je sedmi teniser koji se kvalifikovao za turnir u Torinu.

Tijafo je obezbedio plasman na završni turnir, pošto je Ben Šelton danas pobedio Tomija Pola u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. Šelton je izborio plasman u polufinale Mastersa u glavnom gradu Francuske, pošto je savladao Pola 6:4, 4:6, 6:3.

Tijafo je ranije eliminisan u drugom kolu Mastersa u Parizu od Francuza Kventana Alisa 3:6, 6:1, 6:7 (9:11).

Plasman na završni turnir sezone su, pored Tijafoa, već obezbedili Nemac Aleksandar Zverev, Španac Karlos Alkaraz, Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli i Francuz Artus Fis.

(Beta)

Ne propustiteTenisDIREKTOR MASTERSA U PARIZU ZA KURIR! Legendarni Sedrik Piolin konačno otkrio istinu - odgovorio je na pitanje koje zanima ceo svet!
profimedia0246464676.jpg
Tenis"SVI SMO IDIOTI..." Rodik žestoko prokomentarisao Sinerov mogući izbor novog trenera
Janik Siner
TenisSRĐANU JE RAK-RANA JEDNA NJEGOVA ODLUKA, NOVAK GA OTERAO, PA MU REKAO "VOLIM TE": Filmska životna priča Đokovićevog brata - depresija, pa SPAS daleko od Srbije!
kombo.jpg
TenisEMOTIVAN KRAJ JEDNE VELIKE PRIČE! Siner se rastao od čoveka koji mu je pomogao da pokori svet: "Bio si mnogo više od trenera!"
profimedia-1002156144.jpg

00:51
Melburn, tenis, navijači Izvor: Kurir