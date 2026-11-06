Američki teniser Frensis Tijafo zvanično je obezbedio plasman na završni turnir sezone, koji će biti održan od 15. do 22. novembra u Torinu, saopšteno je na zvaničnom sajtu Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP).
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VELIKI USPEH TIAFOA: Amerikanac prvi put u karijeri ide na završni Masters u Torinu
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Tijafo (28) će po prvi put u karijeri igrati na završnom ATP turniru sezone. On je sedmi teniser koji se kvalifikovao za turnir u Torinu.
Tijafo je obezbedio plasman na završni turnir, pošto je Ben Šelton danas pobedio Tomija Pola u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. Šelton je izborio plasman u polufinale Mastersa u glavnom gradu Francuske, pošto je savladao Pola 6:4, 4:6, 6:3.
Tijafo je ranije eliminisan u drugom kolu Mastersa u Parizu od Francuza Kventana Alisa 3:6, 6:1, 6:7 (9:11).
Plasman na završni turnir sezone su, pored Tijafoa, već obezbedili Nemac Aleksandar Zverev, Španac Karlos Alkaraz, Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli i Francuz Artus Fis.
(Beta)
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