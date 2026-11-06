Slušaj vest

Američki teniser Frensis Tijafo zvanično je obezbedio plasman na završni turnir sezone, koji će biti održan od 15. do 22. novembra u Torinu.

Tijafo (28) će po prvi put u karijeri igrati na završnom ATP turniru sezone. On je sedmi teniser koji se kvalifikovao za turnir u Torinu.

Tijafo je obezbedio plasman na završni turnir, pošto je Ben Šelton danas pobedio Tomija Pola u četvrtfinalu Mastersa u Parizu.

Šelton je izborio plasman u polufinale Mastersa u glavnom gradu Francuske, pošto je savladao Pola 6:4, 4:6, 6:3.

Tijafo je ranije eliminisan u drugom kolu Mastersa u Parizu od Francuza Kventana Alisa 3:6, 6:1, 6:7 (9:11).

Plasman na završni turnir sezone su, pored Tijafoa, već obezbedili Nemac Aleksandar Zverev, Španac Karlos Alkaraz, Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli i Francuz Artus Fis.

Ne propustiteTenisDRAMA KOJA IDE NA RUKU ĐOKOVIĆU! Torino je bio skoro izgubljen, a sada se sve menja: Italijan završio u suzama, Novak vreba šansu! (VIDEO)
Flavio Koboli
TenisKARLITOS IDE U TORINO: Alkaras obezbedio Završni masters
profimedia-1132685416.jpg
TenisALKARAZ ZAKAZAO SPEKTAKL SA SINEROM: Španac u finalu završnog ATP turnira u Torinu
WhatsApp Image 2025-11-15 at 22.27.10.jpeg
TenisANALIZA KURIRA PRED ZAVRŠNICU TORINA: Siner u "devetoj brzini" i večerašnji triler
profimedia-1052409385.jpg

01:27
Ifet Đakovac gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport