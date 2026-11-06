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Meč je trajao dva sata i 45 minuta. Van Aš je 47. teniser sveta, dok se Hidžikata nalazi na 83. mestu ATP liste.

Francuski teniser će u polufinalu igrati protiv Amerikanca Bena Šeltona, koji je u četvrtfinalu ranije danas bio bolji od sunarodnika Tomija Pola 6:4, 4:6, 6:3.

U preostala dva duela četvrtfinala sastaće se: Karlos Alkaraz (Španija) - Tejlor Fric (SAD) i Kasper Rud (Norveška) - Nuno Boržeš (Portugal).

Masters u Parizu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.

(Beta)

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