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Završni Masters za žene nije ni počeo, a već se sramoti novim skandalom u režiji WTA (Ženske teniske asocijacije). U glavnim ulogama pojavljuju se Džesika Pegula i Mira Andreeva – a ova afera je izazvala ogroman revolt na internetu nakon što su procurili privatni razgovori snimljeni tokom treninga u Indijan Velsu. Naime, mikrofoni sa terena su bili aktivni i prenosili su putem Jutjuba zvuk kada je Amerikanka oplela po Ruskinji i njenom treneru Končitu Martinez.

1/4 Vidi galeriju Šampionka Rolan Garosa - Mira Andrejeva Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novi u seriji blamova koji se vezuje za WTA i Završni Masters sledi skoro neverovatne propuste u Kankunu 2023. kada je lokacija odabrana tek 2 meseca pred turnir, a glavni teren završen u poslednji čas pa učesnice skoro da nisu imale priliku da na njemu treniraju. Baksuzi se nastavljaju i u Kaliforniji, a sve se desilo u sredu 4. novembra tokom zajedničkog treninga Džesike Pegule i Mire Andrejeve. Ruskinja je igrala na visokom nivou i dobila sva četiri odigrana gema. Međutim, tada se nešto desilo, Andrejeva se obratila Končiti Martinez u maniru koji je sugerisao napetost - i ubrzo nakon toga napustila teren. Pegula je ostala sa svojim trenerom, Markom Noulsom, iznenađena onim što se dogodilo.

Ne znajući da se njene reči čuju na Jutjubu, Pegula je Noulsu opisala Ruskinju kao “divu” i rekla da je potrebno da je neko spusti na zemlju. Takođe je dovela u pitanje način na koji se mlada Ruskinja ophodila prema svojoj trenerki nakon što je odigrala četiri dobra gema i dominirala sa 4:0 – rekavši da je izgubila deo poštovanja prema Končiti Martines, koju je uvek smatrala divnom osobom, jer je osetila da Špankinja toleriše, pa čak i podstiče određene stavove svoje štićenice – što ona ne bi dozvolila. Amerikanka je još rekla da bi mogla da bude još bolja igračica da je malo sličnija Koko Gof, iako je uz sve izrečeno istakla i njen ogroman talenat, hvaleći njenu pokretljivost, servis i sposobnost anticipacije.

Međutim, mreže su se već zapalile, a video privatnog razgovora igračice i trenera je postao viralan bukvalno momentalno. Mikrofoni tu nisu stali sa blamiranjem teniserki – već se u sledećoj epizodi sa treninga Elene Ribakine i Stefana Vukova, kada je Ribakina na veoma uvredljiv i grub način tražila da trener stane ispred nje dok razgovaraju. Naravno, obe situacije koje su prenesene javnosti putem zvaničnog Jutjub kanala turnira izazvale su i veoma oštru reakciju igračica – pa je WTA izdala saopštenje iste večeri u kojem preuzima odgovornost za to što nije adekvatno obavestila igračice ili njihove timove da su mikrofoni postavljeni na terenima za trening bili uključeni. Njihova svrha je, kako je objašnjeno, bila da zvukove sa treninga približe publici, a ne da privatne razgovore pretvore u sadržaj za hiljade gledalaca. Ipak, snimci koji su uklonjeni sa kanala su već podeljeni u stotinama hiljada i nastavili da kruže društvenim mrežama – što je značajno poremetilo odnose i raspoloženje među učesnicama turnira.

Ulje na vatru je – očekivano – dodala Elena Svitolina, zbog čijeg zahteva da se ne pojavljuje na istoj fotografiji sa igračicama iz Rusije i Belorusije na kraju nije urađena tradicionalna grupna fotografija, već serija pojedinačnih. Ipak, u nameri da se strasti stišaju – Pegula i njen tim su se direktno izvinili Končiti Martinez i Andreevoj zbog ovoga, ali je teško poverovati u to da bilo šta što se sada tamo uradi neće imati toksične posledice na ionako bremenite odnose među igračicama WTA turneje.

Na kraju svega, šta reći nego – svaka čast WTA, majstori ste da ubrljate stvar!